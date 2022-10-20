https://ria.ru/20221020/blokada-1825378871.html
СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа
СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа - РИА Новости, 20.10.2022
СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа
Собранные следствием доказательства преступлений нацистов в период блокады Ленинграда свидетельствуют о том, что она была частью "войны на уничтожение", а не... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:41
2022-10-20T14:41
2022-10-20T14:48
без срока давности
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Собранные следствием доказательства преступлений нацистов в период блокады Ленинграда свидетельствуют о том, что она была частью "войны на уничтожение", а не военной необходимостью, сообщил СК РФ в четверг.Так там прокомментировали принятое Санкт-Петербургским городским судом решение признать геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.Как отмечается, Следственный комитет России принимал непосредственное участие в сборе и фиксации доказательств этого преступления, которое не имеет срока давности.В ходе изучения архивных документов и материалов послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, поисков и анализа экспертных заключений "достоверно установлены и документально подтверждены" факты целенаправленного разрушения Ленинграда нацистами и их пособниками, массовых убийств мирного населения и советских военнопленных.Как напоминают в Следственном комитете, еще до нападения на СССР в планах военно-политического руководства нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для обеспечения функционирования немецкой армии, а жители этих центров погибнут или вынуждены будут уехать в другие места.При этом дальнейшие приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей, отмечают в СК РФ."Таким образом, очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции "войны на уничтожение", - констатирует ведомство.По оценке следствия, о намерении реализовать этот план свидетельствует, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда. Так, первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась "Дорога жизни". В целом от массированных артиллерийских обстрелов, которые иногда проводились по несколько раз в день, оказались разрушенными не менее 3 тысяч городских зданий, еще более 7 тысяч были повреждены.Собранные материалы свидетельствуют также о намеренном разрушении нацистами уникальных памятников и архитектурных ансамблей Ленинграда, которое было направлено "на ликвидацию любых напоминаний о цивилизации национальной группы и искоренение ее исторической и культурной самоидентичности"."Все собранные доказательства и установленные факты стали подтверждением того, что эти преступления являлись частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", - заключают в СК РФ.
https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html
https://ria.ru/20221003/blokada-1821131444.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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без срока давности, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), общество
Без срока давности, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербургский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
14:41 20.10.2022 (обновлено: 14:48 20.10.2022)
СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа
СК: блокада Ленинграда была не военной необходимостью, а частью войны на уничтожение СССР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости.
Собранные следствием доказательства преступлений нацистов в период блокады Ленинграда свидетельствуют о том, что она была частью "войны на уничтожение", а не военной необходимостью, сообщил
СК РФ в четверг.
Так там прокомментировали принятое Санкт-Петербургским городским судом решение признать геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Как отмечается, Следственный комитет России принимал непосредственное участие в сборе и фиксации доказательств этого преступления, которое не имеет срока давности.
В ходе изучения архивных документов и материалов послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, поисков и анализа экспертных заключений "достоверно установлены и документально подтверждены" факты целенаправленного разрушения Ленинграда нацистами и их пособниками, массовых убийств мирного населения и советских военнопленных.
Как напоминают в Следственном комитете, еще до нападения на СССР в планах военно-политического руководства нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для обеспечения функционирования немецкой армии, а жители этих центров погибнут или вынуждены будут уехать в другие места.
При этом дальнейшие приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей, отмечают в СК РФ.
"Таким образом, очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции "войны на уничтожение", - констатирует ведомство.
По оценке следствия, о намерении реализовать этот план свидетельствует, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда. Так, первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась "Дорога жизни". В целом от массированных артиллерийских обстрелов, которые иногда проводились по несколько раз в день, оказались разрушенными не менее 3 тысяч городских зданий, еще более 7 тысяч были повреждены.
Собранные материалы свидетельствуют также о намеренном разрушении нацистами уникальных памятников и архитектурных ансамблей Ленинграда, которое было направлено "на ликвидацию любых напоминаний о цивилизации национальной группы и искоренение ее исторической и культурной самоидентичности".
"Все собранные доказательства и установленные факты стали подтверждением того, что эти преступления являлись частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", - заключают в СК РФ.