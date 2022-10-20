https://ria.ru/20221020/blokada-1825378871.html

СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа

СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа - РИА Новости, 20.10.2022

СК назвал блокаду Ленинграда частью войны на уничтожение советского народа

Собранные следствием доказательства преступлений нацистов в период блокады Ленинграда свидетельствуют о том, что она была частью "войны на уничтожение", а не... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:41

2022-10-20T14:41

2022-10-20T14:48

без срока давности

блокада ленинграда (1941-1944)

санкт-петербургский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Собранные следствием доказательства преступлений нацистов в период блокады Ленинграда свидетельствуют о том, что она была частью "войны на уничтожение", а не военной необходимостью, сообщил СК РФ в четверг.Так там прокомментировали принятое Санкт-Петербургским городским судом решение признать геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.Как отмечается, Следственный комитет России принимал непосредственное участие в сборе и фиксации доказательств этого преступления, которое не имеет срока давности.В ходе изучения архивных документов и материалов послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, поисков и анализа экспертных заключений "достоверно установлены и документально подтверждены" факты целенаправленного разрушения Ленинграда нацистами и их пособниками, массовых убийств мирного населения и советских военнопленных.Как напоминают в Следственном комитете, еще до нападения на СССР в планах военно-политического руководства нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для обеспечения функционирования немецкой армии, а жители этих центров погибнут или вынуждены будут уехать в другие места.При этом дальнейшие приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей, отмечают в СК РФ."Таким образом, очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции "войны на уничтожение", - констатирует ведомство.По оценке следствия, о намерении реализовать этот план свидетельствует, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда. Так, первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась "Дорога жизни". В целом от массированных артиллерийских обстрелов, которые иногда проводились по несколько раз в день, оказались разрушенными не менее 3 тысяч городских зданий, еще более 7 тысяч были повреждены.Собранные материалы свидетельствуют также о намеренном разрушении нацистами уникальных памятников и архитектурных ансамблей Ленинграда, которое было направлено "на ликвидацию любых напоминаний о цивилизации национальной группы и искоренение ее исторической и культурной самоидентичности"."Все собранные доказательства и установленные факты стали подтверждением того, что эти преступления являлись частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", - заключают в СК РФ.

https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html

https://ria.ru/20221003/blokada-1821131444.html

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https://ria.ru/20210908/blokada-1748853810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

без срока давности, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), общество