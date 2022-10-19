https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Урожай зерна в России побил исторический рекорд - РИА Новости, 19.10.2022
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале Минсельхоза. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:28
2022-10-19T15:28
2022-10-19T16:27
экономика
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале Минсельхоза."На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", — говорится в сообщении.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в Минсельхозе подтвердил планы по валовому сбору. "Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — заявил он.До этого рекордный урожай в России собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы. В этом году сбор пшеницы должен достичь 100 миллионов тонн, ржи — более двух миллионов, масличных культур — 28 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825094761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
15:28 19.10.2022 (обновлено: 16:27 19.10.2022)
Урожай зерна в России побил исторический рекорд
Урожай зерна в России побил исторический рекорд, превысив 147 миллионов тонн
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале
Минсельхоза.
"На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
на заседании оперштаба в Минсельхозе
подтвердил планы по валовому сбору.
"Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — заявил он.
До этого рекордный урожай в России собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы. В этом году сбор пшеницы должен достичь 100 миллионов тонн, ржи — более двух миллионов, масличных культур — 28 миллионов тонн.