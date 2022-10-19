https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

Урожай зерна в России побил исторический рекорд

Урожай зерна в России побил исторический рекорд - РИА Новости, 19.10.2022

Урожай зерна в России побил исторический рекорд

Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале Минсельхоза. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:28

2022-10-19T15:28

2022-10-19T16:27

экономика

дмитрий патрушев

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале Минсельхоза."На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", — говорится в сообщении.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в Минсельхозе подтвердил планы по валовому сбору. "Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — заявил он.До этого рекордный урожай в России собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы. В этом году сбор пшеницы должен достичь 100 миллионов тонн, ржи — более двух миллионов, масличных культур — 28 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825094761.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)