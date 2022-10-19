Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/zerno-1825106267.html
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 19.10.2022
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд
Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:22
2022-10-19T14:22
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dac29fc3b5aaffa6c258d24de0cee27e.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Всего до конца года планируем закупить до 3 миллионов тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть. Кроме того, в октябре упростили требования к торгам и смягчили критерии для продавцов", - сказал Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.Он напомнил, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд проходят ежедневно с августа, причем объемы торгов растут. "Уже приобрели у производителей порядка 900 тысяч тонн по хорошим в текущих условиях ценам. Например, для пшеницы 3 класса средняя цена – более 14 тысяч рублей, а 4 класса – порядка 13,4 тысяч рублей за тонну", - сообщил министр.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825094761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ab2987a243e309e15fdc5ba51f070fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:22 19.10.2022
 
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд

Патрушев подтвердил планы до конца года закупить в госфонд до трех миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых в России
Уборка зерновых в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Всего до конца года планируем закупить до 3 миллионов тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть. Кроме того, в октябре упростили требования к торгам и смягчили критерии для продавцов", - сказал Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.
Он напомнил, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд проходят ежедневно с августа, причем объемы торгов растут. "Уже приобрели у производителей порядка 900 тысяч тонн по хорошим в текущих условиях ценам. Например, для пшеницы 3 класса средняя цена – более 14 тысяч рублей, а 4 класса – порядка 13,4 тысяч рублей за тонну", - сообщил министр.
Разгрузка зарна пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
13:35
Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала