https://ria.ru/20221019/zerno-1825106267.html

Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд

Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 19.10.2022

Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд

Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:22

2022-10-19T14:22

2022-10-19T14:22

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Всего до конца года планируем закупить до 3 миллионов тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть. Кроме того, в октябре упростили требования к торгам и смягчили критерии для продавцов", - сказал Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.Он напомнил, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд проходят ежедневно с августа, причем объемы торгов растут. "Уже приобрели у производителей порядка 900 тысяч тонн по хорошим в текущих условиях ценам. Например, для пшеницы 3 класса средняя цена – более 14 тысяч рублей, а 4 класса – порядка 13,4 тысяч рублей за тонну", - сообщил министр.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825094761.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)