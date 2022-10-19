https://ria.ru/20221019/zerno-1825106267.html
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 19.10.2022
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд
Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:22
2022-10-19T14:22
2022-10-19T14:22
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_dac29fc3b5aaffa6c258d24de0cee27e.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."Всего до конца года планируем закупить до 3 миллионов тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть. Кроме того, в октябре упростили требования к торгам и смягчили критерии для продавцов", - сказал Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.Он напомнил, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд проходят ежедневно с августа, причем объемы торгов растут. "Уже приобрели у производителей порядка 900 тысяч тонн по хорошим в текущих условиях ценам. Например, для пшеницы 3 класса средняя цена – более 14 тысяч рублей, а 4 класса – порядка 13,4 тысяч рублей за тонну", - сообщил министр.
https://ria.ru/20221019/zerno-1825094761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ab2987a243e309e15fdc5ba51f070fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз подтвердил планы закупки зерна в интервенционный фонд
Патрушев подтвердил планы до конца года закупить в госфонд до трех миллионов тонн зерна
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд РФ до 3 миллионов тонн зерна до конца года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Всего до конца года планируем закупить до 3 миллионов тонн зерновых, ресурсы для этого у нас есть. Кроме того, в октябре упростили требования к торгам и смягчили критерии для продавцов", - сказал Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.
Он напомнил, что закупки зерна в государственный интервенционный фонд проходят ежедневно с августа, причем объемы торгов растут. "Уже приобрели у производителей порядка 900 тысяч тонн по хорошим в текущих условиях ценам. Например, для пшеницы 3 класса средняя цена – более 14 тысяч рублей, а 4 класса – порядка 13,4 тысяч рублей за тонну", - сообщил министр.