Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/zaes-1825020287.html
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию - РИА Новости, 19.10.2022
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:45
2022-10-19T07:47
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Есть вероятность того, что я вернусь на Украину и в Россию, об этом мы, собственно, и договорились в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации с целью установления зоны безопасности... Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакцию от двух сторон и ищу новые способы двигаться вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро, мне придется вернуться", - заявил Гросси агентству в ходе поездки в Аргентину.Также он отметил, что, по его мнению, применение Россией ядерного оружия "не является непосредственной возможностью".По поводу переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном гендиректор заявил, что они зашли в "тупик", а также добавил, что у МАГАТЭ нет ключевой информации из-за ограничений на доступ к инспекциям в последние месяцы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html
https://ria.ru/20221018/zaes-1824791628.html
россия
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
07:45 19.10.2022 (обновлено: 07:47 19.10.2022)
 
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию

Рейтер: глава МАГАТЭ Гросси не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Есть вероятность того, что я вернусь на Украину и в Россию, об этом мы, собственно, и договорились в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации с целью установления зоны безопасности... Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакцию от двух сторон и ищу новые способы двигаться вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро, мне придется вернуться", - заявил Гросси агентству в ходе поездки в Аргентину.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
06:28
Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
Также он отметил, что, по его мнению, применение Россией ядерного оружия "не является непосредственной возможностью".
По поводу переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном гендиректор заявил, что они зашли в "тупик", а также добавил, что у МАГАТЭ нет ключевой информации из-за ограничений на доступ к инспекциям в последние месяцы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:14
В Запорожской области обозначили параметры для зоны безопасности у ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияУкраинаЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала