https://ria.ru/20221019/zaes-1825020287.html

СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию

СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию - РИА Новости, 19.10.2022

СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T07:45

2022-10-19T07:45

2022-10-19T07:47

в мире

рафаэль гросси

россия

украина

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Есть вероятность того, что я вернусь на Украину и в Россию, об этом мы, собственно, и договорились в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации с целью установления зоны безопасности... Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакцию от двух сторон и ищу новые способы двигаться вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро, мне придется вернуться", - заявил Гросси агентству в ходе поездки в Аргентину.Также он отметил, что, по его мнению, применение Россией ядерного оружия "не является непосредственной возможностью".По поводу переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном гендиректор заявил, что они зашли в "тупик", а также добавил, что у МАГАТЭ нет ключевой информации из-за ограничений на доступ к инспекциям в последние месяцы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html

https://ria.ru/20221018/zaes-1824791628.html

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украина

энергодар

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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"