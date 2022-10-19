07:45 19.10.2022 (обновлено: 07:47 19.10.2022)
СМИ: глава МАГАТЭ не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию
Рейтер: глава МАГАТЭ Гросси не исключил, что снова приедет на Украину и в Россию
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Рейтер, что есть вероятность того, что он снова приедет на Украину и в Россию на фоне переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Есть вероятность того, что я вернусь на Украину и в Россию, об этом мы, собственно, и договорились в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации с целью установления зоны безопасности... Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакцию от двух сторон и ищу новые способы двигаться вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро, мне придется вернуться", - заявил Гросси агентству в ходе поездки в Аргентину.
Также он отметил, что, по его мнению, применение Россией ядерного оружия "не является непосредственной возможностью".
По поводу переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном гендиректор заявил, что они зашли в "тупик", а также добавил, что у МАГАТЭ нет ключевой информации из-за ограничений на доступ к инспекциям в последние месяцы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.