https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp

В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp - РИА Новости, 19.10.2022

В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что считает необходимым запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

общество

россия

whatsapp inc.

госдума рф

антон горелкин

технологии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что считает необходимым запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских чиновников."Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен", - написал политик в Telegram-канале.Политик добавил, что неважно, какая будет альтернатива мессенджеру - российская или, например, дубайская, "главное, чтобы она не принадлежала компании, которая открыто участвует в информационной войне против нашей страны".Горелкин, обращаясь к читателям, отметил, что зря они думают, что их "чатики неинтересны" американским силовикам, "а уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, – для ЦРУ с АНБ это вообще подарок".Ранее министерство просвещения России опровергло запрет на использование иностранных мессенджеров в школах, отметив РИА Новости, что учителям рекомендовано перейти на информационную систему "Моя школа". До этого в СМИ появилась информация, что Минпросвещения якобы запретило учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами на рабочем месте и предложило перейти на отечественные.WhatsApp - принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824559175.html

https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, whatsapp inc., госдума рф, антон горелкин, технологии