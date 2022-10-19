https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html
В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp - РИА Новости, 19.10.2022
В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что считает необходимым запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что считает необходимым запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских чиновников."Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен", - написал политик в Telegram-канале.Политик добавил, что неважно, какая будет альтернатива мессенджеру - российская или, например, дубайская, "главное, чтобы она не принадлежала компании, которая открыто участвует в информационной войне против нашей страны".Горелкин, обращаясь к читателям, отметил, что зря они думают, что их "чатики неинтересны" американским силовикам, "а уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, – для ЦРУ с АНБ это вообще подарок".Ранее министерство просвещения России опровергло запрет на использование иностранных мессенджеров в школах, отметив РИА Новости, что учителям рекомендовано перейти на информационную систему "Моя школа". До этого в СМИ появилась информация, что Минпросвещения якобы запретило учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами на рабочем месте и предложило перейти на отечественные.WhatsApp - принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824559175.html
https://ria.ru/20221013/opasnost-1823552550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, whatsapp inc., госдума рф, антон горелкин, технологии
Общество, Россия, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Антон Горелкин, Технологии
В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp
Депутат Горелкин предложил запретить чиновникам использовать WhatsApp в служебных целях
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил
, что считает необходимым запретить использование WhatsApp в служебных целях для российских чиновников.
"Считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен", - написал политик в Telegram-канале.
Политик добавил, что неважно, какая будет альтернатива мессенджеру - российская или, например, дубайская, "главное, чтобы она не принадлежала компании, которая открыто участвует в информационной войне против нашей страны".
Горелкин, обращаясь к читателям, отметил, что зря они думают, что их "чатики неинтересны" американским силовикам, "а уж переписка, которую в WhatsApp ведут руководители, и служебные документы, которые они имеют неосторожность там пересылать, – для ЦРУ с АНБ это вообще подарок".
Ранее министерство просвещения России опровергло запрет на использование иностранных мессенджеров в школах, отметив РИА Новости, что учителям рекомендовано перейти на информационную систему "Моя школа". До этого в СМИ появилась информация, что Минпросвещения якобы запретило учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами на рабочем месте и предложило перейти на отечественные.
WhatsApp - принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.