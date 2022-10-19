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Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным
Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022
Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила своим заместителям и оборонному комитету СФ разобраться с системой единовременных выплат мобилизованным, сегодня по... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T10:53
2022-10-19T10:53
2022-10-19T11:30
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила своим заместителям и оборонному комитету СФ разобраться с системой единовременных выплат мобилизованным, сегодня по регионам эти суммы разнятся."Я дала поручение (вице-спикеру СФ Андрею) Турчаку и (вице-спикеру СФ Николаю) Журавлеву вместе с комитетом по обороне разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", - сказала политик на заседании палаты.Вопрос об обеспечении выплат мобилизованным гражданам поднял на пленарном заседании сенатор Айрат Гибатдинов.Он пояснил, что в регионах выплачиваются разные суммы мобилизованным - "кто-то выделяет 20 тысяч рублей на одного ребенка, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 или 200 тысяч, единой меры нет". Парламентарий предложил создать единый федеральный стандарт обеспечения мобилизованных, средства выделять на эти цели из федерального бюджета.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824727109.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
10:53 19.10.2022 (обновлено: 11:30 19.10.2022)
Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным
Матвиенко поручила обсудить систематизацию единовременных выплат мобилизованным
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила своим заместителям и оборонному комитету СФ разобраться с системой единовременных выплат мобилизованным, сегодня по регионам эти суммы разнятся.
"Я дала поручение (вице-спикеру СФ Андрею) Турчаку и (вице-спикеру СФ Николаю) Журавлеву вместе с комитетом по обороне разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", - сказала политик на заседании палаты.
Вопрос об обеспечении выплат мобилизованным гражданам поднял на пленарном заседании сенатор Айрат Гибатдинов.
Он пояснил, что в регионах выплачиваются разные суммы мобилизованным - "кто-то выделяет 20 тысяч рублей на одного ребенка, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 или 200 тысяч, единой меры нет". Парламентарий предложил создать единый федеральный стандарт обеспечения мобилизованных, средства выделять на эти цели из федерального бюджета.