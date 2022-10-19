https://ria.ru/20221019/vyplaty-1825049629.html

Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным

Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным - РИА Новости, 19.10.2022

Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила своим заместителям и оборонному комитету СФ разобраться с системой единовременных выплат мобилизованным, сегодня по... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:53

2022-10-19T10:53

2022-10-19T11:30

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила своим заместителям и оборонному комитету СФ разобраться с системой единовременных выплат мобилизованным, сегодня по регионам эти суммы разнятся."Я дала поручение (вице-спикеру СФ Андрею) Турчаку и (вице-спикеру СФ Николаю) Журавлеву вместе с комитетом по обороне разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", - сказала политик на заседании палаты.Вопрос об обеспечении выплат мобилизованным гражданам поднял на пленарном заседании сенатор Айрат Гибатдинов.Он пояснил, что в регионах выплачиваются разные суммы мобилизованным - "кто-то выделяет 20 тысяч рублей на одного ребенка, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 или 200 тысяч, единой меры нет". Парламентарий предложил создать единый федеральный стандарт обеспечения мобилизованных, средства выделять на эти цели из федерального бюджета.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824727109.html

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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии