https://ria.ru/20221019/vto-1825077490.html

В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО

В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО - РИА Новости, 19.10.2022

В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО

Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления республики в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:26

2022-10-19T12:26

2022-10-19T12:40

шавкат мирзиеев

узбекистан

сша

ташкент

всемирная торговая организация (вто)

агентство по международному развитию сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления республики в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра торговли США Мариса Лаго в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия."Выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую США в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, посредством реализации проекта технической помощи USAID. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в целях скорейшего присоединения Узбекистана к этой организации", - говорится в сообщении на сайте министерства.По данным ведомства, стороны также отметили положительную динамику во взаимной торговле: в 1,53 раза по итогам 2021 году (почти 500 миллионов долларов) и на 8,7% в январе-августе 2022 года. "Была выражена готовность к продолжению совместной работы по созданию условий для дальнейшего увеличения объёмов узбекско-американского товарооборота, в том числе оказанию финансовой и технической поддержки процесса диверсификации транспортных коридоров в целях увеличения объёмов двусторонних поставок продукции", - добавили в МИВТ.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД, Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

https://ria.ru/20221019/pokupka-1825016755.html

https://ria.ru/20220927/kitay-1819721147.html

узбекистан

сша

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шавкат мирзиеев, узбекистан, сша, ташкент, всемирная торговая организация (вто), агентство по международному развитию сша