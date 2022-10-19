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В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО - РИА Новости, 19.10.2022
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В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО
В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО - РИА Новости, 19.10.2022
В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО
Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления республики в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:26
2022-10-19T12:40
шавкат мирзиеев
узбекистан
сша
ташкент
всемирная торговая организация (вто)
агентство по международному развитию сша
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ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления республики в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра торговли США Мариса Лаго в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия."Выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую США в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, посредством реализации проекта технической помощи USAID. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в целях скорейшего присоединения Узбекистана к этой организации", - говорится в сообщении на сайте министерства.По данным ведомства, стороны также отметили положительную динамику во взаимной торговле: в 1,53 раза по итогам 2021 году (почти 500 миллионов долларов) и на 8,7% в январе-августе 2022 года. "Была выражена готовность к продолжению совместной работы по созданию условий для дальнейшего увеличения объёмов узбекско-американского товарооборота, в том числе оказанию финансовой и технической поддержки процесса диверсификации транспортных коридоров в целях увеличения объёмов двусторонних поставок продукции", - добавили в МИВТ.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД, Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html
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шавкат мирзиеев, узбекистан, сша, ташкент, всемирная торговая организация (вто), агентство по международному развитию сша
Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, США, Ташкент, Всемирная торговая организация (ВТО), Агентство по международному развитию США
12:26 19.10.2022 (обновлено: 12:40 19.10.2022)
 
В Узбекистане надеются на помощь США в процессе вступления в ВТО

Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления в ВТО

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана надеются на поддержку США в процессе вступления республики в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра торговли США Мариса Лаго в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
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"Выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую США в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, посредством реализации проекта технической помощи USAID. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в целях скорейшего присоединения Узбекистана к этой организации", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным ведомства, стороны также отметили положительную динамику во взаимной торговле: в 1,53 раза по итогам 2021 году (почти 500 миллионов долларов) и на 8,7% в январе-августе 2022 года. "Была выражена готовность к продолжению совместной работы по созданию условий для дальнейшего увеличения объёмов узбекско-американского товарооборота, в том числе оказанию финансовой и технической поддержки процесса диверсификации транспортных коридоров в целях увеличения объёмов двусторонних поставок продукции", - добавили в МИВТ.
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Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня этого года состоялось пятое заседание, где начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД, Узбекистан при вступлении намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
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Шавкат МирзиеевУзбекистанСШАТашкентВсемирная торговая организация (ВТО)Агентство по международному развитию США
 
 
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