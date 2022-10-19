Рейтинг@Mail.ru
Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825127268.html
Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили
Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили - РИА Новости, 19.10.2022
Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили
Исторические фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Санкт-Петербурге, сообщает ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:27
2022-10-19T16:48
культура
новости культуры
санкт-петербург
мостотрест
вандализм
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825129039_0:4:2528:1426_1920x0_80_0_0_fec652bf69defaf04fd72e0787b61ec3.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Исторические фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Санкт-Петербурге, сообщает ГБУ "Мостотрест".Чтобы избежать различий в оттенках краски, торшеры были окрашены вместе с остальными конструкциями переправы.Мост ремонтировали с 10 августа по конец сентября. Основные работы производились с его полным закрытием и частичным ограничением движения судов по каналу Грибоедова. Все металлические части переправы — конструкции пролетного строения, перильное ограждение, фонари и элементы декора — были очищены и окрашены. Деревянный настил заменили, расшивку швов между гранитными блоками устоев восстановили, а сам гранит очистили от загрязнений.Фонари свернули в июне. Сотрудники полиции задержали 31-летнего вандала, было возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".
https://ria.ru/20221019/avangard-1825071905.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825129039_312:0:2217:1429_1920x0_80_0_0_6aae5598e6f49305f3a104867d33e66b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, санкт-петербург, мостотрест, вандализм, реставрация
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Мостотрест, Вандализм, Реставрация
16:27 19.10.2022 (обновлено: 16:48 19.10.2022)
 
Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили

Фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Петербурге

© Фото : СПб ГБУ "Мостотрест"Фонари Львиного моста в Санкт-Петербурге, пострадавшие от вандалов, отреставрированы и возвращены на место
Фонари Львиного моста в Санкт-Петербурге, пострадавшие от вандалов, отреставрированы и возвращены на место - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : СПб ГБУ "Мостотрест"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Исторические фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Санкт-Петербурге, сообщает ГБУ "Мостотрест".
Чтобы избежать различий в оттенках краски, торшеры были окрашены вместе с остальными конструкциями переправы.
Мост ремонтировали с 10 августа по конец сентября. Основные работы производились с его полным закрытием и частичным ограничением движения судов по каналу Грибоедова. Все металлические части переправы — конструкции пролетного строения, перильное ограждение, фонари и элементы декора — были очищены и окрашены. Деревянный настил заменили, расшивку швов между гранитными блоками устоев восстановили, а сам гранит очистили от загрязнений.
Фонари свернули в июне. Сотрудники полиции задержали 31-летнего вандала, было возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".
Уникальный арт-объект установили перед входом на территорию спорткомплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
12:51Культура
Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургМостотрестВандализмРеставрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала