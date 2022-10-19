https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825127268.html

Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили

Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили - РИА Новости, 19.10.2022

Поврежденные вандалом фонари на Львином мосту восстановили

Исторические фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Санкт-Петербурге, сообщает ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:27

2022-10-19T16:27

2022-10-19T16:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Исторические фонари, поврежденные вандалом, восстановили и вернули на Львиный мост в Санкт-Петербурге, сообщает ГБУ "Мостотрест".Чтобы избежать различий в оттенках краски, торшеры были окрашены вместе с остальными конструкциями переправы.Мост ремонтировали с 10 августа по конец сентября. Основные работы производились с его полным закрытием и частичным ограничением движения судов по каналу Грибоедова. Все металлические части переправы — конструкции пролетного строения, перильное ограждение, фонари и элементы декора — были очищены и окрашены. Деревянный настил заменили, расшивку швов между гранитными блоками устоев восстановили, а сам гранит очистили от загрязнений.Фонари свернули в июне. Сотрудники полиции задержали 31-летнего вандала, было возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

https://ria.ru/20221019/avangard-1825071905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, мостотрест, вандализм, реставрация