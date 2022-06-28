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В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
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В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту - РИА Новости, 28.06.2022
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту
Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:49
2022-06-28T14:03
культура
новости культуры
санкт-петербург
россия
архитектура
мостотрест
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Отмечается, что ущерб составил 52 тысячи рублей.Сообщение о повреждении фонарей поступило 27 июня в полицию Адмиралтейского района. "Гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — отметили в полицейском главке.Аварийная служба "Мостотреста" доставила фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.Львиный мост проходит через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник архитектуры первой четверти XIX века. Он один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Банковским и Почтамтским). Название сооружение получило от четырех чугунных скульптур львов работы П. П. Соколова, расположенных по его углам.
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новости культуры, санкт-петербург, россия, архитектура, мостотрест, происшествия
12:49 28.06.2022 (обновлено: 14:03 28.06.2022)
 
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту

В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, повредившего фонари на Львином мосту

CC BY-SA 3.0 / Anirina / Львиный мост в Санкт-Петербурге
Львиный мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Anirina /
Львиный мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
© Фото : CПб ГБУ "Мостотрест"/ВКонтактеПоврежденные фонари на Львином мосту в Санкт-Петербурге
Поврежденные фонари на Львином мосту в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : CПб ГБУ "Мостотрест"/ВКонтакте
Поврежденные фонари на Львином мосту в Санкт-Петербурге
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
Отмечается, что ущерб составил 52 тысячи рублей.
Сообщение о повреждении фонарей поступило 27 июня в полицию Адмиралтейского района. "Гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — отметили в полицейском главке.
Аварийная служба "Мостотреста" доставила фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.
Львиный мост проходит через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник архитектуры первой четверти XIX века. Он один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Банковским и Почтамтским). Название сооружение получило от четырех чугунных скульптур львов работы П. П. Соколова, расположенных по его углам.
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