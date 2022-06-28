https://ria.ru/20220628/most-1798665258.html
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту - РИА Новости, 28.06.2022
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту
Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:49
2022-06-28T12:49
2022-06-28T14:03
культура
новости культуры
санкт-петербург
россия
архитектура
мостотрест
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798664228_0:230:2011:1361_1920x0_80_0_0_10f8da953618075589f0cd5de5502a25.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Отмечается, что ущерб составил 52 тысячи рублей.Сообщение о повреждении фонарей поступило 27 июня в полицию Адмиралтейского района. "Гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — отметили в полицейском главке.Аварийная служба "Мостотреста" доставила фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.Львиный мост проходит через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник архитектуры первой четверти XIX века. Он один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Банковским и Почтамтским). Название сооружение получило от четырех чугунных скульптур львов работы П. П. Соколова, расположенных по его углам.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798664228_0:0:2011:1508_1920x0_80_0_0_3396dbe8961505c0117db1a67f99d49a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург, россия, архитектура, мостотрест, происшествия
12:49 28.06.2022 (обновлено: 14:03 28.06.2022)
В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту
В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, повредившего фонари на Львином мосту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила
пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
Отмечается, что ущерб составил 52 тысячи рублей.
Сообщение о повреждении фонарей поступило 27 июня в полицию Адмиралтейского района. "Гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — отметили в полицейском главке.
Аварийная служба "Мостотреста" доставила фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.
Львиный мост проходит через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник архитектуры первой четверти XIX века. Он один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Банковским и Почтамтским). Название сооружение получило от четырех чугунных скульптур львов работы П. П. Соколова, расположенных по его углам.