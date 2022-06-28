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В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту

В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту - РИА Новости, 28.06.2022

В Петербурге задержали вандала, повредившего фонари на Львином мосту

Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:49

2022-06-28T12:49

2022-06-28T14:03

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мостотрест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, повредившего исторические фонари на Львином мосту в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Отмечается, что ущерб составил 52 тысячи рублей.Сообщение о повреждении фонарей поступило 27 июня в полицию Адмиралтейского района. "Гражданин путем зацепа за кабель освещения, протянутого между фонарями, повредил фонари освещения Львиного моста, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия", — отметили в полицейском главке.Аварийная служба "Мостотреста" доставила фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.Львиный мост проходит через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга и соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник архитектуры первой четверти XIX века. Он один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Банковским и Почтамтским). Название сооружение получило от четырех чугунных скульптур львов работы П. П. Соколова, расположенных по его углам.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, россия, архитектура, мостотрест, происшествия