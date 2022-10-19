06:33 19.10.2022 (обновлено: 10:40 19.10.2022)
Зеленский уволил посла в Казахстане, говорившего об убийстве русских
Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, говорившего об убийстве русских
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетиПосол Украины в Казахстане Петр Врублевский
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, спровоцировавшего международный скандал заявлением об убийстве русских. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в документе.
В конце августа Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и российской. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.
В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Казахстан получил от Украины запрос о назначении нового посла.