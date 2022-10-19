https://ria.ru/20221019/ukraina-1825017982.html

Зеленский уволил посла в Казахстане, говорившего об убийстве русских

Зеленский уволил посла в Казахстане, говорившего об убийстве русских - РИА Новости, 19.10.2022

Зеленский уволил посла в Казахстане, говорившего об убийстве русских

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, спровоцировавшего международный скандал заявлением об убийстве русских... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T06:33

2022-10-19T06:33

2022-10-19T10:40

в мире

владимир зеленский

казахстан

украина

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, спровоцировавшего международный скандал заявлением об убийстве русских. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.В конце августа Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и российской. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал к себе посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. В начале октября стало известно, что Казахстан получил от Украины запрос о назначении нового посла.

https://ria.ru/20221018/iran-1824897998.html

казахстан

украина

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в мире, владимир зеленский, казахстан, украина