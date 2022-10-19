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Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину - РИА Новости, 19.10.2022
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Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину
Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину - РИА Новости, 19.10.2022
Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину
Совет Федерации незамедлительно направит президенту свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения, заявила... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:36
2022-10-19T18:01
валентина матвиенко
совет федерации рф
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации незамедлительно направит президенту свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совфед утвердил в среду указ главы государства о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях."Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации", - сказала Матвиенко на заседании.
https://ria.ru/20221019/krym-1825134114.html
запорожская область
херсонская область
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луганская народная республика
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валентина матвиенко, совет федерации рф, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
17:36 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину

Матвиенко: Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись президенту

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации незамедлительно направит президенту свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Совфед утвердил в среду указ главы государства о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
"Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации", - сказала Матвиенко на заседании.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:48
В Крыму отреагировали на введение военного положения в новых регионах
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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