https://ria.ru/20221019/ukaz-1825178024.html

Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину

Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину - РИА Новости, 19.10.2022

Совфед направит указ о военном положении в новых регионах на подпись Путину

Совет Федерации незамедлительно направит президенту свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения, заявила... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:36

2022-10-19T17:36

2022-10-19T18:01

валентина матвиенко

совет федерации рф

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Федерации незамедлительно направит президенту свое решение утвердить его указ о введении в четырех новых российских регионах военного положения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совфед утвердил в среду указ главы государства о введении военного положения в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях."Соответствующее постановление незамедлительно будет направлено, как это положено по законодательству, президенту Российской Федерации", - сказала Матвиенко на заседании.

https://ria.ru/20221019/krym-1825134114.html

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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