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Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав" - РИА Новости, 19.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221019/udav-1825013645.html
Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав"
Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав" - РИА Новости, 19.10.2022
Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав"
Серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 "Удав" ожидается на Ижевском механическом заводе, проект запустят в начале 2023 года,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T03:11
2022-10-19T06:10
новое оружие россии
безопасность
технологии
олег салюков
россия
удав (пистолет)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 "Удав" ожидается на Ижевском механическом заводе, проект запустят в начале 2023 года, сообщил РИА Новости информированный источник."Пистолеты "Удав" будут серийно производиться на Ижевском механическом заводе концерна "Калашников". Уже сейчас специалисты предприятия-разработчика данного оружия из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выехали в Ижевск для организации авторского надзора, вся необходимая конструкторская документация передана заводу. Предполагается, что серийное производство "Удавов" начнётся в начале 2023 года", — отметил он.Источник напомнил, что, начиная с 2019 года, российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он еще официально не принят на вооружение ВС."Подобные прецеденты в нашей истории уже неоднократно случались. Так, например, самоходная артиллерийская установка "Нона" была обкатана советской армией в Афганистане и лишь потом официально принята на вооружение", — пояснил источник.Ранее закупки "Удавов", разработанных ЦНИИТочмашем, анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более трех тысяч таких пистолетов.Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
https://ria.ru/20221012/rostekh-1823267684.html
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безопасность, технологии, олег салюков, россия, удав (пистолет)
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Олег Салюков, Россия, Удав (пистолет)
03:11 19.10.2022 (обновлено: 06:10 19.10.2022)
 
Источник рассказал, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав"

Серийное производство новейших пистолетов "Удав" стартует в Ижевске в 2023 году

© РИА Новости / Андрей СтанавовПистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа
Пистолет Удав в руках стрелка, вид справа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт РИА Новости. Серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 "Удав" ожидается на Ижевском механическом заводе, проект запустят в начале 2023 года, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Пистолеты "Удав" будут серийно производиться на Ижевском механическом заводе концерна "Калашников". Уже сейчас специалисты предприятия-разработчика данного оружия из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выехали в Ижевск для организации авторского надзора, вся необходимая конструкторская документация передана заводу. Предполагается, что серийное производство "Удавов" начнётся в начале 2023 года", — отметил он.
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Источник напомнил, что, начиная с 2019 года, российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он еще официально не принят на вооружение ВС.
"Подобные прецеденты в нашей истории уже неоднократно случались. Так, например, самоходная артиллерийская установка "Нона" была обкатана советской армией в Афганистане и лишь потом официально принята на вооружение", — пояснил источник.
Ранее закупки "Удавов", разработанных ЦНИИТочмашем, анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более трех тысяч таких пистолетов.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
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