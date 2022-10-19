https://ria.ru/20221019/ubiystvo-1825077113.html

Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге

Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге - РИА Новости, 19.10.2022

Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге

Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:25

2022-10-19T12:25

2022-10-19T12:25

происшествия

оренбург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома на улице Волгоградской в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером, 3 августа, в своей квартире был задержан подозреваемый в убийстве - 28-летний мужчина. Следствие отмечало, что его личность установили по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, по данным СК, мужчина убил девушку из-за личной неприязни и нанес ей не менее 30 ножевых ранений.Глава ведомства рассказал, что дело было раскрыто с участием криминалистов, которые изучили кадры с камер видеонаблюдения и составили маршрут фигуранта. Выяснилось, что он следил за девушкой, а потом направился домой."В дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен житель вышеуказанного дома, схожий по приметам с предполагаемым преступником. Проведенные экспертизы позволили установить на найденной на месте преступления олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1807085717.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)