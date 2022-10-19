Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге
Глава СК Бастрыкин: дело об убийстве врача в Оренбурге скоро передадут в суд
© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома на улице Волгоградской в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером, 3 августа, в своей квартире был задержан подозреваемый в убийстве - 28-летний мужчина. Следствие отмечало, что его личность установили по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, по данным СК, мужчина убил девушку из-за личной неприязни и нанес ей не менее 30 ножевых ранений.
Глава ведомства рассказал, что дело было раскрыто с участием криминалистов, которые изучили кадры с камер видеонаблюдения и составили маршрут фигуранта. Выяснилось, что он следил за девушкой, а потом направился домой.
"В дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен житель вышеуказанного дома, схожий по приметам с предполагаемым преступником. Проведенные экспертизы позволили установить на найденной на месте преступления олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд", - сказал Бастрыкин.
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