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Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге - РИА Новости, 19.10.2022
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Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге
Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге - РИА Новости, 19.10.2022
Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге
Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:25
2022-10-19T12:25
происшествия
оренбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома на улице Волгоградской в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером, 3 августа, в своей квартире был задержан подозреваемый в убийстве - 28-летний мужчина. Следствие отмечало, что его личность установили по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, по данным СК, мужчина убил девушку из-за личной неприязни и нанес ей не менее 30 ножевых ранений.Глава ведомства рассказал, что дело было раскрыто с участием криминалистов, которые изучили кадры с камер видеонаблюдения и составили маршрут фигуранта. Выяснилось, что он следил за девушкой, а потом направился домой."В дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен житель вышеуказанного дома, схожий по приметам с предполагаемым преступником. Проведенные экспертизы позволили установить на найденной на месте преступления олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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происшествия, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
12:25 19.10.2022
 
Глава СК рассказал о расследовании убийства врача в Оренбурге

Глава СК Бастрыкин: дело об убийстве врача в Оренбурге скоро передадут в суд

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве врача-терапевта в подъезде жилого дома в Оренбурге скоро будет передано в суд, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома на улице Волгоградской в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером, 3 августа, в своей квартире был задержан подозреваемый в убийстве - 28-летний мужчина. Следствие отмечало, что его личность установили по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, по данным СК, мужчина убил девушку из-за личной неприязни и нанес ей не менее 30 ножевых ранений.
Глава ведомства рассказал, что дело было раскрыто с участием криминалистов, которые изучили кадры с камер видеонаблюдения и составили маршрут фигуранта. Выяснилось, что он следил за девушкой, а потом направился домой.
"В дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен житель вышеуказанного дома, схожий по приметам с предполагаемым преступником. Проведенные экспертизы позволили установить на найденной на месте преступления олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд", - сказал Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Кадры обыска квартиры подозреваемого в убийстве врача в Оренбургской области
3 августа, 20:21
СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге
 
ПроисшествияОренбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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