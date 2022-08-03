https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1806854095.html
В Оренбурге в подъезде дома убили участкового врача
В Оренбурге в подъезде дома убили участкового врача - РИА Новости, 03.08.2022
В Оренбурге в подъезде дома убили участкового врача
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства участкового терапевта, тело которой найдено в подъезде жилого дома в Оренбурге. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:17
2022-08-03T10:17
2022-08-03T13:23
происшествия
оренбург
россия
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УФА, 3 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства участкового терапевта, тело которой найдено в подъезде жилого дома в Оренбурге."По данным следствия, днем 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти", - сообщили в СУСК РФ по региону.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство", информирует ведомство. "Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей."Жизнь талантливого врача, участкового терапевта Елены Фёдоровой (Баканач) оборвалась. Она погибла по пути на вызов к пациенту в подъезде многоэтажного дома", - говорится в сообщении клиники.
https://ria.ru/20210201/ubiystvo-1595449067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбург, россия
10:17 03.08.2022 (обновлено: 13:23 03.08.2022)
В Оренбурге в подъезде дома убили участкового врача
В Оренбурге в подъезде дома нашли тело участкового врача, возбуждено дело об убийстве
УФА, 3 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства участкового терапевта, тело которой найдено в подъезде жилого дома в Оренбурге.
"По данным следствия, днем 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга
обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти", - сообщили в СУСК РФ
по региону.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство", информирует ведомство. "Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей.
"Жизнь талантливого врача, участкового терапевта Елены Фёдоровой (Баканач) оборвалась. Она погибла по пути на вызов к пациенту в подъезде многоэтажного дома", - говорится в сообщении клиники.