https://ria.ru/20221019/bastrykin-1825047932.html

Александр Бастрыкин: на новых территориях России СК ждет интенсивная работа

Александр Бастрыкин: на новых территориях России СК ждет интенсивная работа - РИА Новости, 19.10.2022

Александр Бастрыкин: на новых территориях России СК ждет интенсивная работа

В преддверии Дня образования криминалистической службы председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о некоторых итогах... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

интервью

александр бастрыкин

россия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чп на крымском мосту

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В преддверии Дня образования криминалистической службы председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости о некоторых итогах расследования теракта на Крымском мосту, роли криминалистических подразделений в работе по раскрытию особо тяжких преступлений, разработке новых методик и программного обеспечения, а также ходе расследования преступлений прошлых лет.– Александр Иванович, прежде всего, могли бы вы рассказать о последних итогах расследования теракта на Крымском мосту?– На сегодняшний день установлены лица, имеющие непосредственное отношение к совершению террористического акта. Это граждане Украины, России, Армении и Грузии. Среди них – фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию Российской Федерации с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры. Восемь лиц задержаны, с ними проведены следственные действия, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего на данный момент установлены 12 причастных.В рамках уголовного дела назначены и проводятся технические экспертизы по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества.Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы.– Как вы ранее отмечали, группы криминалистов работают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Какие у них задачи?– То, что мы видим в Донбассе, – это беспрецедентные разрушения жилых домов, гражданской инфраструктуры украинскими вооруженными формированиями. Задача наших сотрудников – фиксировать следы этих преступлений в рамках уголовных дел, оценивать ущерб, принимать меры к защите пострадавших. Несмотря на масштабы происходящего, мы должны очень детально все изучать для дальнейшей правовой оценки этих событий.И в этой работе большую помощь следствию оказывают криминалистические подразделения, эксперты СК России, которые принимают участие в осмотрах зданий и сооружений в различных населенных пунктах, изучении иных объектов, проведении обысков, анализе информации, содержащейся на электронных носителях. Мы наладили эффективное и тесное взаимодействие между нашими подразделениями при осмотре больших территорий. Выработаны четкие алгоритмы, позволяющие детально и оперативно проводить такие следственные действия. Имеющаяся практика постоянно обобщается, и уже подготовлен ряд пособий для более эффективной работы в этом направлении. Среди них пособие об особенностях расследования в условиях специальной военной операции преступлений, связанных с применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Разработаны типовые алгоритмы проведения осмотров мест происшествий при взрыве, попадании снарядов реактивной и ствольной артиллерии, определения направления обстрела, повреждения многоэтажных жилых домов, значительных территорий частного жилого сектора. Имеются алгоритмы допросов отдельных категорий лиц при расследовании таких преступлений. На основе собранных материалов наши эксперты определяют размер ущерба разрушенным зданиям и инфраструктуре, для этого также выработан соответствующий алгоритм с учетом текущей ситуации и рыночных цен. На данный момент установлено, что восстановительная стоимость исследованных объектов в Мариуполе составляет свыше 176 миллиардов рублей, в Рубежном – почти 17 миллиардов рублей и в Северодонецке – не менее 29,5 миллиарда рублей.– Недавно ваше ведомство сообщило о формировании четырех новых подразделений. Как идет процесс их комплектования? Кого предполагается брать на службу? В чем могут быть сложности?– Мной подписаны соответствующие приказы, и в настоящее время идет формирование новых следственных подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В новые регионы поедут работать сотрудники, имеющие опыт следственной работы, криминалисты. Я всегда говорил, что помимо юридических навыков важны человеческие, морально-нравственные качества, необходимо слышать людей, которые приходят к нам за помощью, советом. Здесь это особенно важно с учетом сложившейся обстановки и смены законодательства. Предстоит интенсивная работа с гражданами по разъяснению компетенции нашего ведомства и при необходимости других структур, особенностей законодательства. Уверен, что вопросов будет немало. В части систематизации нераскрытых преступлений прошлых лет и их раскрытия предстоит значительная работа, особенно по Запорожской и Херсонской областям, которые лишь недавно вышли из состава Украины. И эти задачи будут решать также наши следователи и криминалисты. Помимо этого потребуется и профессионализм сотрудников обеспечивающих подразделений, так как в первое время предстоит решать материально-технические вопросы, связанные с размещением наших подразделений, транспортными и иными организационными вопросами функционирования управлений.– Нередко в заявлениях СК говорится о том, что вы направляете в тот или иной регион криминалистов центрального аппарата для оказания помощи. Какова результативность такой практики?– В текущем году сотрудниками ГУК (КЦ) изучено более 4,5 тысячи уголовных дел и 800 материалов процессуальных проверок по заявлениям о безвестном исчезновении граждан, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков насильственной смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении несовершеннолетних. В результате оказания практической и методической помощи в расследовании уголовных дел во взаимодействии с территориальными следственными органами СК России и органами внутренних дел раскрыто более 480 тяжких и особо тяжких преступлений. С помощью подразделений криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах региональными следственными органами проведено более семи тысяч следственных действий. Все это не только повышает профессиональный уровень коллег на местах, но и дает конкретные результаты.Например, в августе этого года было совершено убийство женщины – участкового врача-терапевта в Оренбургской области. При участии криминалиста по пути следования потерпевшей и предполагаемого преступника были выявлены видеокамеры, с которых изъята информация. В ходе анализа видеозаписей установлено, что предполагаемый преступник следил за потерпевшей, а после убийства проследовал к своему дому. В дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен житель вышеуказанного дома, схожий по приметам с предполагаемым преступником. Проведенные экспертизы позволили установить на найденной на месте преступления олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд.Здесь стоит с положительной стороны отметить и криминалистическую технику, которая значительно помогает нам при обнаружении и изъятии следов на местах происшествий. Это и различные высокоинтенсивные источники экспертного света, цианакрилатные камеры, гидролокаторы, тепловизоры, металлоискатели и многое другое.– Александр Иванович, не секрет, что против России сейчас действует ряд санкций, которые также связаны с техническими средствами. Скажите, ощущается ли нехватка необходимого оборудования в работе криминалистов СК РФ?– При создании Следственного комитета практически вся техника, необходимая для работы криминалистов, была зарубежного производства. Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги. Поэтому санкции, введенные Западом, никак не повлияли на работу наших сотрудников.– Как продвигается раскрытие преступлений прошлых лет?– Наше ведомство с момента образования уделяет повышенное внимание раскрытию таких преступлений. За девять месяцев этого года расследовано более 4,9 тысячи преступлений, в том числе 739 убийств. По этим делам проведено более четырех тысяч экспертиз. Такие успехи достигнуты благодаря инициативным и слаженным действиям, аналитическим способностям сотрудников. В рамках деятельности межведомственных аналитических групп, работа которых регламентирована совместными приказами правоохранительных органов, ведется системная работа. Она включает в том числе разработку дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с конкретными сроками исполнения по уголовным делам о преступлениях прошлых лет. Идет и регулярное изучение уголовных дел о таких преступлениях. Во многих делах сохраняются вещественные доказательства, и с помощью новых исследований мы можем их проанализировать и получить результат.Например, в Омской области раскрыта серия изнасилований, совершенных в 2010-2012 годах. Мужчина выбирал квартиры на первых этажах зданий, проникал в них через форточки и совершал изнасилования потерпевших. С мест происшествий были изъяты следы, из которых удалось выделить генетический профиль. Все женщины отмечали быструю и тихую речь подозреваемого. В течение 10 лет нападения не совершались, но в этом году в Омске была совершена кража денег из офиса на первом этаже. На месте преступления оставлены ножницы, которыми открывали замок сейфа, и на них обнаружили следы, и выделен генотип, который совпал с генотипом подозреваемого в серии изнасилований. Вскоре подозреваемый был задержан. Оказалось, что он несколько лет отбывал наказание в другой стране за кражи, а затем вернулся в Омск. Повторная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что задержанный – тот самый "форточник". При последующих следственных действиях он был опознан потерпевшими не только по внешности, но и по голосу. В сентябре фигурант уголовного дела был арестован, ему предъявлено обвинение. Кроме того, он проверяется на причастность к другим преступлениям.А где-то при раскрытии преступления может помочь применение грамотной тактики следственных действий. Например, в случае, когда серийный преступник отбывает пожизненное наказание, но еще не все совершенные им преступления раскрыты. И здесь грамотная тактика допросов в совокупности с анализом материалов приостановленных дел может дать положительные результаты. В Самарской области в ходе такой работы были установлены дополнительные эпизоды преступлений Олега Рылькова, осужденного за особо тяжкие преступления. Установлено, что в период с 1993 по 1994 годы Рыльков совершил на территории Центрального района города Тольятти убийство пяти женщин и одной несовершеннолетней. При проверке показаний на месте эти сведения подтвердились, и с учетом имеющихся доказательств суд признал его виновным в этих преступлениях. Здесь нужно сказать, что для родственников погибших важно знать о судьбе своих близких и о том, какое наказание получили причастные. Это принцип неотвратимости наказания.– Вы упомянули серийных преступников. А сколько серийных преступлений было раскрыто в том числе при помощи криминалистических возможностей?– В этом году раскрыто 51 тяжкое и особо тяжкое преступление, обладающее признаками серийности, 45 из которых относятся к категории преступлений прошлых лет. Например, удалось раскрыть убийство и покушение на убийство, сопряженные с разбоем и совершенные с очень большим временным интервалом в двух субъектах – в 1998 году в Самарской области и в 2008 году в Республике Башкортостан. Нападению в обоих случаях подверглись водители большегрузных автомобилей. При этом во втором случае после осечки пистолета нападавшего потерпевший оказал активное сопротивление, ему удалось выжить. На месте преступления были обнаружены биологические следы злоумышленника, и выделен ДНК-профиль. После первого нападения сохранился отпечаток пальца. Однако в базах данных лиц с подобным генотипом или отпечатками пальцами найдено не было. Спустя более двух десятков лет в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет криминалисты тщательно изучили материалы дела, назначили повторные экспертные исследования. Имеющийся след пальца руки был проверен по базам данных, и установлено совпадение с данными уроженца Челябинской области. Дальнейшие следственные действия и сопоставление фактов показали, что он может быть причастен к преступлению 1998 года. А при проверке его генетического профиля получено совпадение с генотипом на вещественных доказательствах по уголовному делу о разбойном нападении в 2008 году. После этого решен вопрос о соединении уголовных дел в одном производстве. Обвиняемый находится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.Вчера начался судебный процесс над Радиком Тагировым, которому было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств и других преступлений. В 2011-2012 годах на территории Приволжского федерального округа он обманным путем проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, представляясь работником коммунальной службы, затем убивал и похищал их имущество. Для раскрытия этих преступлений следствием отрабатывались разные версии. На причастность было проверено более 10 тысяч человек с проведением более пяти тысяч экспертных исследований. Также в этом процессе были задействованы средства массовой информации. В результате слаженного взаимодействия правоохранительных органов Тагиров был задержан и привлечен к уголовной ответственности.– Как организована работа по поиску без вести пропавших?– За последние годы Следственным комитетом совместно с другими ведомствами приняты серьезные меры к тому, чтобы этот процесс сделать максимально эффективным. Особенно если пропадает ребенок. Изданы приказы и инструкции, на основании которых следственные органы принимают меры по розыску без вести пропавших несовершеннолетних, организовывают необходимое межведомственное взаимодействие. Со всех регионов криминалисты центрального аппарата получают сведения о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе сопряженных с их безвестным исчезновением. Информация о пропаже детей передается в течение суток. Факты, где пропавшие еще не обнаружены, берутся под контроль, оказывается практическая и методическая помощь в обеспечении полноты и всесторонности расследования.Общая эффективность розыска несовершеннолетних лиц, пропавших без вести за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 99,2%. По данным СК России, только за первое полугодие текущего года поступили сообщения о пропаже 4 057 несовершеннолетних, но подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми. Например, грамотные действия правоохранительных органов позволили обнаружить малолетнего, пропавшего в городе Торопце Тверской области. Следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также волонтеры ВПСО "Сова" организовали масштабные мероприятия, в ходе которых ребенок был найден живым в канализационном люке, куда случайно провалился.– А имеющиеся базы ДНК как-то используются при розыске людей?– Значительную роль в расследовании фактов безвестного исчезновения граждан играют исследования ДНК и ДНК-учет биологических материалов неопознанных трупов. В результате взаимодействия с МВД России уже несколько лет нашим подразделениям открыт доступ к сервису объединенной поисковой федеральной системы генетической идентификации. Это позволяет отделу медико-биологических исследований СЭЦ СК России самостоятельно ставить на учет и проверять генетические профили, получаемые при производстве молекулярно-генетических экспертиз по постановлениям следователей следственных подразделений СК России, а также осуществлять информационное взаимодействие экспертно-криминалистических подразделений органов МВД России и СК России в сфере учета геномной информации. В центральном аппарате СК России организована работа по использованию федеральной базы данных геномной информации для идентификации личности неопознанных тел погибших и розыска пропавших без вести лиц, а также ведется собственный учет генетической информации.– Какие новые методические и технические разработки заслуживают внимания?– Направления научных исследований НИИ криминалистики соотносятся с основными направлениями деятельности Следственного комитета. Это расследование преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, террористических и экстремистских преступлений, преступлений в сфере экономики, преступлений против мира и безопасности человечества, преступлений, совершаемых лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации, и другие.В условиях развития IT-технологий, распространения киберпреступности, повсеместной цифровизации проводятся исследования по анализу цифровых массивов данных, разрабатываются рекомендации по обнаружению и изъятию цифровых следов, изучаются преступления, сопряженные с использованием цифровой валюты.Активно совершенствуются методы сбора, извлечения и анализа криминалистически значимой информации из открытых источников информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, фиксации следов интернет-активности, исследования данных мессенджеров и облачных хранилищ, а также преодоления проблем противодействия киберпреступности в целом. За последние четыре года подготовлено 35 научно-практических пособий, касающихся методики раскрытия и расследования различных категорий преступлений.Появляются новые отечественные разработки и в части программного обеспечения. Например, на заседании научно-технического совета СК России рассмотрены результаты апробации новой экспертной системы криминалистических исследований видеозаписей "ЭСКИЗ-В", которая может применяться в ходе проведения фотовидеотехнической экспертизы. Эта программа показала себя на высоком уровне, в том числе в ней реализованы методы цифровой обработки фото- и видеоизображения с целью повышения различимости запечатленных объектов, расчета параметров их движения. Эта система будет внедряться в практику.Продолжается поиск и изучение возможных аналогов импортных криминалистических средств – проводится апробация российского айтрекера "МИКС ГТ19" а также аппаратно-программного комплекса обработки аудиозаписи, в результате работы которого может быть получено дословное содержание разговора, разграниченное по дикторам.Пользуясь случаем, поздравляю сотрудников криминалистических подразделений с профессиональным праздником. Выражаю им искреннюю благодарность за эффективную работу и желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

https://ria.ru/20221018/peskov-1824834144.html

https://ria.ru/20221018/armiya-1824982104.html

https://ria.ru/20221005/ugrozysk-1821158651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/ubiytsy-1815602401.html

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр бастрыкин, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чп на крымском мосту, украина