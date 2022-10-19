https://ria.ru/20221019/turtsiya-1825136355.html

Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина

Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина - РИА Новости, 19.10.2022

Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина

США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:55

2022-10-19T15:55

2022-10-19T17:50

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

сша

нато

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg.По информации издания, западные страны разозлили "сердечные" отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Как отмечается в статье, Запад хочет создать единый международный фронт против Москвы, но Эрдоган, "публично защищающий" российского лидера, мешает воплотить это в реальность."Турция становится все более важным партнером Путина, поскольку санкции закрывают Москве возможности экономической деятельности в Европе. А Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции", — считают в издании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша, нато, санкции в отношении россии, политика