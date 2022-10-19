Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/turtsiya-1825136355.html
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина - РИА Новости, 19.10.2022
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина
США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:55
2022-10-19T17:50
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
сша
нато
санкции в отношении россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg.По информации издания, западные страны разозлили "сердечные" отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Как отмечается в статье, Запад хочет создать единый международный фронт против Москвы, но Эрдоган, "публично защищающий" российского лидера, мешает воплотить это в реальность."Турция становится все более важным партнером Путина, поскольку санкции закрывают Москве возможности экономической деятельности в Европе. А Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции", — считают в издании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, сша, нато, санкции в отношении россии, политика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, США, НАТО, Санкции в отношении России, Политика
15:55 19.10.2022 (обновлено: 17:50 19.10.2022)
 
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина

Bloomberg: США разозлили "сердечные" отношения президентов России и Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg.
По информации издания, западные страны разозлили "сердечные" отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Официальные лица США провели переговоры с турецкими коллегами относительно соблюдения экономических ограничений, введенных против России. Это можно назвать последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы", — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, Запад хочет создать единый международный фронт против Москвы, но Эрдоган, "публично защищающий" российского лидера, мешает воплотить это в реальность.
"Турция становится все более важным партнером Путина, поскольку санкции закрывают Москве возможности экономической деятельности в Европе. А Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции", — считают в издании.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:02
"Это не игра". Немцы назвали условие для окончания спецоперации на Украине
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияСШАНАТОСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала