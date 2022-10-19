15:55 19.10.2022 (обновлено: 17:50 19.10.2022)
Bloomberg: США взбесили "сердечные" отношения Эрдогана и Путина
Bloomberg: США разозлили "сердечные" отношения президентов России и Турции
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США усилили давление на Турцию из-за углубления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg.
По информации издания, западные страны разозлили "сердечные" отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Официальные лица США провели переговоры с турецкими коллегами относительно соблюдения экономических ограничений, введенных против России. Это можно назвать последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы", — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, Запад хочет создать единый международный фронт против Москвы, но Эрдоган, "публично защищающий" российского лидера, мешает воплотить это в реальность.
"Турция становится все более важным партнером Путина, поскольку санкции закрывают Москве возможности экономической деятельности в Европе. А Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции", — считают в издании.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.