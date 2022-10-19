https://ria.ru/20221019/tseny-1825225735.html

"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню с 20 октября

"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню с 20 октября - РИА Новости, 19.10.2022

"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню с 20 октября

Преемник McDonald's, сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" из-за роста себестоимости продуктов с 20 октября повышает цены на шесть позиций в РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:55

2022-10-19T20:55

2022-10-19T20:55

экономика

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

цены

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Преемник McDonald's, сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" из-за роста себестоимости продуктов с 20 октября повышает цены на шесть позиций в меню из 300, на 5-10%, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Вкусно – и точка" стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов", - сообщили в компании.Там уточнили, что подорожание составит 5-10%. "Несмотря на это, стоимость сэндвичей во "Вкусно – и точка" остается ниже, чем у конкурентов в данной категории", - уточнили в компании.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что "Биг спешл" подорожает с 269 рублей до 290, "Гранд" - со 164 до 175 рублей, классический гамбургер - с 55 до 59 рублей. Цена на комбо тоже вырастет.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Первый ресторан под новым брендом был открыт 12 июня 2022 года у станции метро "Пушкинская".

https://ria.ru/20220920/restoran-1818081453.html

https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html

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экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), цены