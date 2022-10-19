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Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2022
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Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос
Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2022
Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос
По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:16
2022-10-19T13:16
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.Отмечается, что 20% опрошенных выступают против ухода Трасс. Лишь 13% британцев полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, 78% считают это маловероятным.Как отмечает компания, такие цифры в опросе близки к тем, которые были зафиксированы при опросах общественного мнения перед уходом бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В начале июля его уход поддерживали 59% британцев, против были 22%.В то же время, согласно опросу, три четверти британцев не доверяют экономическому плану консерваторов даже после назначения нового министра финансов Джереми Ханта.Опрос проводился онлайн среди тысячи британцев от 18 до 75 лет 14-17 октября.Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критике в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии. Новым премьером в сентябре была избрана бывшая глава МИД Лиз Трасс. Однако и ее правительство столкнулось со шквалом критики. Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой. По данным опросов, большинство членов Консервативной партии считают, что Трасс должна уйти в отставку, при этом треть хочет, чтобы вернулся Джонсон.
https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
13:16 19.10.2022
 
Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос

Опрос Ipsos: не менее 53 процентов британцев выступили за отставку премьер-министра Трасс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.
Отмечается, что 20% опрошенных выступают против ухода Трасс. Лишь 13% британцев полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, 78% считают это маловероятным.
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Как отмечает компания, такие цифры в опросе близки к тем, которые были зафиксированы при опросах общественного мнения перед уходом бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В начале июля его уход поддерживали 59% британцев, против были 22%.
В то же время, согласно опросу, три четверти британцев не доверяют экономическому плану консерваторов даже после назначения нового министра финансов Джереми Ханта.
Опрос проводился онлайн среди тысячи британцев от 18 до 75 лет 14-17 октября.
Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критике в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии. Новым премьером в сентябре была избрана бывшая глава МИД Лиз Трасс. Однако и ее правительство столкнулось со шквалом критики. Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой. По данным опросов, большинство членов Консервативной партии считают, что Трасс должна уйти в отставку, при этом треть хочет, чтобы вернулся Джонсон.
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