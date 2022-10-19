https://ria.ru/20221019/trass-1825090368.html

Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос

Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос - РИА Новости, 19.10.2022

Больше половины британцев поддерживают отставку Трасс, показал опрос

По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

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лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.Отмечается, что 20% опрошенных выступают против ухода Трасс. Лишь 13% британцев полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, 78% считают это маловероятным.Как отмечает компания, такие цифры в опросе близки к тем, которые были зафиксированы при опросах общественного мнения перед уходом бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В начале июля его уход поддерживали 59% британцев, против были 22%.В то же время, согласно опросу, три четверти британцев не доверяют экономическому плану консерваторов даже после назначения нового министра финансов Джереми Ханта.Опрос проводился онлайн среди тысячи британцев от 18 до 75 лет 14-17 октября.Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критике в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии. Новым премьером в сентябре была избрана бывшая глава МИД Лиз Трасс. Однако и ее правительство столкнулось со шквалом критики. Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой. По данным опросов, большинство членов Консервативной партии считают, что Трасс должна уйти в отставку, при этом треть хочет, чтобы вернулся Джонсон.

https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html

https://ria.ru/20221016/britaniya-1824476999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лиз трасс, великобритания