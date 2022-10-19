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Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом
Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел, часть населенных пунктов региона без света, есть перебои с водоснабжением, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:54
2022-10-19T07:55
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
происшествия
украина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел, часть населенных пунктов региона без света, есть перебои с водоснабжением, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.По его словам, обесточены насосные станции местных водоканалов, в ряде населенных пунктов перебои с водой.
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днепропетровская область, в мире, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Происшествия, Украина
07:54 19.10.2022 (обновлено: 07:55 19.10.2022)
 
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом

Власти Днепропетровской области сообщили о попадании по энергетической инфраструктуре

© Фото : Евгений ЖилинЗдание Горсовета в городе Днепр
Здание Горсовета в городе Днепр - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Евгений Жилин
Здание Горсовета в городе Днепр . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел, часть населенных пунктов региона без света, есть перебои с водоснабжением, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
"Всю ночь били по области… Накрыли огнем два района - Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога", - написал Резниченко в Telegram-канале.
По его словам, обесточены насосные станции местных водоканалов, в ряде населенных пунктов перебои с водой.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВ миреПроисшествияУкраина
 
 
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