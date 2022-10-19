https://ria.ru/20221019/svo-1825020499.html
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом
Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел, часть населенных пунктов региона без света, есть перебои с водоснабжением, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:54
2022-10-19T07:54
2022-10-19T07:55
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147965/48/1479654846_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_ffb9e30983e613beee7c8c523f71c373.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области попала под обстрел, часть населенных пунктов региона без света, есть перебои с водоснабжением, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.По его словам, обесточены насосные станции местных водоканалов, в ряде населенных пунктов перебои с водой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147965/48/1479654846_227:0:3854:2720_1920x0_80_0_0_6f820bfd8d2973471cf8cb110ef06ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, в мире, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Происшествия, Украина
07:54 19.10.2022 (обновлено: 07:55 19.10.2022)
Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом
Власти Днепропетровской области сообщили о попадании по энергетической инфраструктуре