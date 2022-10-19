Власти Днепропетровской области сообщили о перебоях со светом

"Всю ночь били по области… Накрыли огнем два района - Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога", - написал Резниченко в Telegram-канале.