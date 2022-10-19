https://ria.ru/20221019/sovfed-1825156750.html

Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах

Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022

Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах

Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совфеда, которое начнется в 17.00 мск, рассмотрение вопроса об указе президента РФ о введении военного... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:34

2022-10-19T16:34

2022-10-19T18:01

политика

россия

константин косачев

совет федерации рф

андрей клишас

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совфеда, которое начнется в 17.00 мск, рассмотрение вопроса об указе президента РФ о введении военного положения в новых субъектах, документ представит сенаторам полпред главы государства в Совете Федерации, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев."Да, конечно", - сказал Косачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил, что указ президента поступил в верхнюю палату парламента для утверждения.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии