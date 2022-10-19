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Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
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Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах
Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах
Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совфеда, которое начнется в 17.00 мск, рассмотрение вопроса об указе президента РФ о введении военного... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:34
2022-10-19T18:01
политика
россия
константин косачев
совет федерации рф
андрей клишас
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совфеда, которое начнется в 17.00 мск, рассмотрение вопроса об указе президента РФ о введении военного положения в новых субъектах, документ представит сенаторам полпред главы государства в Совете Федерации, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев."Да, конечно", - сказал Косачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил, что указ президента поступил в верхнюю палату парламента для утверждения.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф, андрей клишас, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, введение военного положения на новых территориях россии
Политика, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России
16:34 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
Совет Совфеда рассмотрит на заседании указ президента о новых регионах

Косачев: Совет палаты рассмотрит на заседании указ о военном положении в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совфеда, которое начнется в 17.00 мск, рассмотрение вопроса об указе президента РФ о введении военного положения в новых субъектах, документ представит сенаторам полпред главы государства в Совете Федерации, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.
"Да, конечно", - сказал Косачев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подтвердил, что указ президента поступил в верхнюю палату парламента для утверждения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
ПолитикаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФАндрей КлишасВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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