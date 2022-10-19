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Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - РИА Новости, 19.10.2022
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Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - РИА Новости, 19.10.2022
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:40
2022-10-19T20:40
вячеслав володин
госдума рф
николай панков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий.Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.Кроме того, председатель Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.
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вячеслав володин, госдума рф, николай панков, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Николай Панков, Россия
20:40 19.10.2022
 
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

Спикер Госдумы Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий.
Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.
"Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий", - сообщается в Telegram-канале Думы.
Кроме того, председатель Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФНиколай ПанковРоссия
 
 
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