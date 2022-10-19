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Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - РИА Новости, 19.10.2022
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:40
2022-10-19T20:40
2022-10-19T20:40
вячеслав володин
госдума рф
николай панков
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий.Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.Кроме того, председатель Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.
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вячеслав володин, госдума рф, николай панков, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Николай Панков, Россия
Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками
Спикер Госдумы Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками