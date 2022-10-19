https://ria.ru/20221019/shefstvo-1825223122.html

Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - РИА Новости, 19.10.2022

Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:40

2022-10-19T20:40

2022-10-19T20:40

вячеслав володин

госдума рф

николай панков

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками - проработать проблемы здравоохранения, образования, культуры и благоустройства территорий.Госдума в среду провела конец пленарного заседания в закрытом формате - на протяжении двух с половиной часов депутаты обсуждали с заместителем министра обороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.Кроме того, председатель Госдумы поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220413/modernizatsiya-1783325473.html

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вячеслав володин, госдума рф, николай панков, россия