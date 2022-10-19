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СМИ: новым министром внутренних дел Великобритании назначили Гранта Шаппса - РИА Новости, 19.10.2022
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СМИ: новым министром внутренних дел Великобритании назначили Гранта Шаппса
СМИ: новым министром внутренних дел Великобритании назначили Гранта Шаппса - РИА Новости, 19.10.2022
СМИ: новым министром внутренних дел Великобритании назначили Гранта Шаппса
Новым министром внутренних дел Британии станет экс-глава минтранса Грант Шаппс, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:20
2022-10-19T19:48
великобритания
борис джонсон
авто
джереми хант
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Новым министром внутренних дел Британии станет экс-глава минтранса Грант Шаппс, сообщает телеканал Sky News.О назначении Шаппса вместо ушедшей в отставку главы МВД Суэллы Браверман сообщил со ссылкой на полученную информацию журналист телеканала ITV Роберт Песон. Позже о том, что бывший министр транспорта будет назначен на эту должность сообщил и телеканал Sky News.Ранее глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем 2 месяца пребывания в должности.Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
https://ria.ru/20221019/trass-1825173572.html
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великобритания, борис джонсон, авто, джереми хант
Великобритания, Борис Джонсон, Авто, Джереми Хант
19:20 19.10.2022 (обновлено: 19:48 19.10.2022)
 
СМИ: новым министром внутренних дел Великобритании назначили Гранта Шаппса

Sky News: новым министром внутренних дел Британии назначили экс-главу Минтранса Шаппса

© AFP 2022 / Ben StansallГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Новым министром внутренних дел Британии станет экс-глава минтранса Грант Шаппс, сообщает телеканал Sky News.
О назначении Шаппса вместо ушедшей в отставку главы МВД Суэллы Браверман сообщил со ссылкой на полученную информацию журналист телеканала ITV Роберт Песон. Позже о том, что бывший министр транспорта будет назначен на эту должность сообщил и телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
17:24
Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами
Ранее глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила, что уходит в отставку спустя менее чем 2 месяца пребывания в должности.
Браверман стала уже вторым министром в кабинете Трасс, которая ушла в отставку спустя менее чем два месяца после прихода к власти.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 15:26
Опрос показал, что консерваторы желают отставки премьера Британии
 
ВеликобританияБорис ДжонсонАвтоДжереми Хант
 
 
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