https://ria.ru/20221019/serial-1825093778.html

Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон

Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон - РИА Новости, 19.10.2022

Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон

Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:49

2022-10-19T15:49

2022-10-19T15:54

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу. О дате премьеры говорится и в тизере проекта. В нем показано, как глава семьи смоленских вампиров играет в карты с маленькой девочкой. Проигрывать он не собирается. Расклад выдался непростой — на картах указывается, когда зрителям ждать новые серии. Создатели "Вампиров средней полосы" также поделились первыми кадрами грядущих эпизодов. В сериале появятся уже знакомые фанатам герои, и персонажи, которых они пока не знают. Среди последних Мила. На ее глазах были совершенные странные убийства, и смоленские вампиры взяли девочку под свою опеку. Ее сыграла Ева Смирнова. На съемках юная актриса отметила свое 10-летие. Во втором сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также в касте заявлены Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн. Первый сезон шоу стартовал в марте 2021. Новые серии снимали в этом году — с мая по сентябрь.

https://ria.ru/20221013/grom-1823629479.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, юрий стоянов, что посмотреть