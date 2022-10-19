Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу. О дате премьеры говорится и в тизере проекта. В нем показано, как глава семьи смоленских вампиров играет в карты с маленькой девочкой. Проигрывать он не собирается. Расклад выдался непростой — на картах указывается, когда зрителям ждать новые серии. Создатели "Вампиров средней полосы" также поделились первыми кадрами грядущих эпизодов. В сериале появятся уже знакомые фанатам герои, и персонажи, которых они пока не знают. Среди последних Мила. На ее глазах были совершенные странные убийства, и смоленские вампиры взяли девочку под свою опеку. Ее сыграла Ева Смирнова. На съемках юная актриса отметила свое 10-летие. Во втором сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также в касте заявлены Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн. Первый сезон шоу стартовал в марте 2021. Новые серии снимали в этом году — с мая по сентябрь.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу.
О дате премьеры говорится и в тизере проекта. В нем показано, как глава семьи смоленских вампиров играет в карты с маленькой девочкой. Проигрывать он не собирается. Расклад выдался непростой — на картах указывается, когда зрителям ждать новые серии.
Создатели "Вампиров средней полосы" также поделились первыми кадрами грядущих эпизодов.
В сериале появятся уже знакомые фанатам герои, и персонажи, которых они пока не знают. Среди последних Мила. На ее глазах были совершенные странные убийства, и смоленские вампиры взяли девочку под свою опеку. Ее сыграла Ева Смирнова. На съемках юная актриса отметила свое 10-летие.
Во втором сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также в касте заявлены Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн.
Первый сезон шоу стартовал в марте 2021. Новые серии снимали в этом году — с мая по сентябрь.
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