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Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон - РИА Новости, 19.10.2022
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Культура
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Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон
Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон - РИА Новости, 19.10.2022
Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон
Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:49
2022-10-19T15:54
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу. О дате премьеры говорится и в тизере проекта. В нем показано, как глава семьи смоленских вампиров играет в карты с маленькой девочкой. Проигрывать он не собирается. Расклад выдался непростой — на картах указывается, когда зрителям ждать новые серии. Создатели "Вампиров средней полосы" также поделились первыми кадрами грядущих эпизодов. В сериале появятся уже знакомые фанатам герои, и персонажи, которых они пока не знают. Среди последних Мила. На ее глазах были совершенные странные убийства, и смоленские вампиры взяли девочку под свою опеку. Ее сыграла Ева Смирнова. На съемках юная актриса отметила свое 10-летие. Во втором сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также в касте заявлены Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн. Первый сезон шоу стартовал в марте 2021. Новые серии снимали в этом году — с мая по сентябрь.
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новости культуры, кино и сериалы, юрий стоянов, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Юрий Стоянов, что посмотреть
15:49 19.10.2022 (обновлено: 15:54 19.10.2022)
 
Создатели "Вампиров средней полосы" сообщили, когда ждать второй сезон

Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре

© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы 2
© Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в декабре, сообщает пресс-служба создателей проекта. Сейчас ведется пост-продакшн шоу.
О дате премьеры говорится и в тизере проекта. В нем показано, как глава семьи смоленских вампиров играет в карты с маленькой девочкой. Проигрывать он не собирается. Расклад выдался непростой — на картах указывается, когда зрителям ждать новые серии.
Создатели "Вампиров средней полосы" также поделились первыми кадрами грядущих эпизодов.
В сериале появятся уже знакомые фанатам герои, и персонажи, которых они пока не знают. Среди последних Мила. На ее глазах были совершенные странные убийства, и смоленские вампиры взяли девочку под свою опеку. Ее сыграла Ева Смирнова. На съемках юная актриса отметила свое 10-летие.
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы 2
1 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы 2
2 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

"Вампиры средней полосы 2"

Кадр из сериала Вампиры средней полосы 2
3 из 3

"Вампиры средней полосы 2"

© Онлайн-кинотеатр START
1 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
© Онлайн-кинотеатр START
2 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
© Онлайн-кинотеатр START
3 из 3

"Вампиры средней полосы 2"

© Онлайн-кинотеатр START
Во втором сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также в касте заявлены Анастасия Стежко, Лукерья Ильяшенко, Екатерина Ланн.
Первый сезон шоу стартовал в марте 2021. Новые серии снимали в этом году — с мая по сентябрь.
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