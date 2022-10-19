https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем - РИА Новости, 19.10.2022
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Юлия Савичева рассказала о проблемах в семейных отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться во время брака с Александром Аршиновым. Однажды певица уехала в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:35
2022-10-19T18:35
2022-10-19T18:35
шоубиз
юлия савичева
отношения
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Юлия Савичева рассказала о проблемах в семейных отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться во время брака с Александром Аршиновым. Однажды певица уехала в съемную квартиру после ссоры. Савичева добавила, что не могла найти в себе силы вернуться обратно. По словам исполнительницы, она была "эмоционально выжата". Первым на примирение пошел муж артистки. Супруги знакомы 20 лет. Исполнительница подчеркивает, что "Аршинов – ее человек, у него красивые душа и сердце". У пары подрастает пятилетняя дочь Анна. Ранее певица встретилась с дочерью после полутора лет разлуки. Она не могла приехать к малышке в Португалию из-за пандемийных ограничений.
https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия савичева, отношения
Шоубиз, Юлия Савичева, отношения
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Юлия Савичева рассказала о сложностях в браке с Александром Аршиновым
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Юлия Савичева рассказала о проблемах в семейных отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться во время брака с Александром Аршиновым. Однажды певица уехала в съемную квартиру после ссоры.
"Уехала жить в съемную квартиру. Жила одна на протяжении полугода. Мы совсем перестали чувствовать друг друга", – пожаловалась артистка изданию Teleprogramma.pro.
Савичева добавила, что не могла найти в себе силы вернуться обратно. По словам исполнительницы, она была "эмоционально выжата".
"Так бывает, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье на пределе возможностей", – поделилась певица.
Первым на примирение пошел муж артистки.
В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: "Давай собирай вещи – мы оба знаем, чем все это закончится", – рассказала Савичева.
Супруги знакомы 20 лет. Исполнительница подчеркивает, что "Аршинов – ее человек, у него красивые душа и сердце". У пары подрастает пятилетняя дочь Анна.
Ранее певица встретилась
с дочерью после полутора лет разлуки. Она не могла приехать к малышке в Португалию из-за пандемийных ограничений.