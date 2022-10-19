https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем

Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем - РИА Новости, 19.10.2022

Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем

Юлия Савичева рассказала о проблемах в семейных отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться во время брака с Александром Аршиновым. Однажды певица уехала в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:35

2022-10-19T18:35

2022-10-19T18:35

шоубиз

юлия савичева

отношения

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Юлия Савичева рассказала о проблемах в семейных отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться во время брака с Александром Аршиновым. Однажды певица уехала в съемную квартиру после ссоры. Савичева добавила, что не могла найти в себе силы вернуться обратно. По словам исполнительницы, она была "эмоционально выжата". Первым на примирение пошел муж артистки. Супруги знакомы 20 лет. Исполнительница подчеркивает, что "Аршинов – ее человек, у него красивые душа и сердце". У пары подрастает пятилетняя дочь Анна. Ранее певица встретилась с дочерью после полутора лет разлуки. Она не могла приехать к малышке в Португалию из-за пандемийных ограничений.

https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия савичева, отношения