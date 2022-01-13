https://ria.ru/20220113/savicheva-1767627647.html

Савичева встретилась с дочерью после полутора лет разлуки

Савичева встретилась с дочерью после полутора лет разлуки - РИА Новости, 13.01.2022

Савичева встретилась с дочерью после полутора лет разлуки

Юлия Савичева встретилась с дочерью Анной после полутора лет разлуки. Девочка вместе с бабушкой и отцом жила в Португалии, куда певица не могла попасть из-за... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:16

2022-01-13T12:16

2022-01-13T12:16

шоубиз

юлия савичева

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Юлия Савичева встретилась с дочерью Анной после полутора лет разлуки. Девочка вместе с бабушкой и отцом жила в Португалии, куда певица не могла попасть из-за бюрократических сложностей, в частности, оформления вида на жительство и пандемийных ограничений. Долгое время они общались по видеосвязи.Пользователи социальных сетей поздравили артистку с долгожданным воссоединением.Дочь Савичевой родилась в 2017 году в браке с музыкантом Александром Аршиновым.Ранее артистка рассказала о потере первого ребенка на ранних сроках и хейте аудитории.

https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html

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2022

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юлия савичева, знаменитости, шоу-бизнес