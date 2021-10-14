https://ria.ru/20211014/savicheva-1754506220.html

Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка

Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка - РИА Новости, 14.10.2021

Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка

Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:45

2021-10-14T10:45

2021-10-14T10:45

шоубиз

юлия савичева

здоровье

беременность

знаменитости

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но продолжала работать.Артистка очень хотела этого ребенка, у нее долго не получалось забеременеть. После первого откровенного рассказа о трагедии она столкнулась с хейтом аудитории.Участница "Фабрики звезд" состоит в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Они воспитываю дочь Анну, которая родилась в 2017 году.Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации ее интимных снимков.

https://ria.ru/20210924/nyusha-1751636984.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия савичева, здоровье, беременность, знаменитости