Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211014/savicheva-1754506220.html
Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка
Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка - РИА Новости, 14.10.2021
Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка
Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:45
2021-10-14T10:45
шоубиз
юлия савичева
здоровье
беременность
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747348854_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_489ddd22378664f974463359cc992b1e.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но продолжала работать.Артистка очень хотела этого ребенка, у нее долго не получалось забеременеть. После первого откровенного рассказа о трагедии она столкнулась с хейтом аудитории.Участница "Фабрики звезд" состоит в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Они воспитываю дочь Анну, которая родилась в 2017 году.Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации ее интимных снимков.
https://ria.ru/20210924/nyusha-1751636984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747348854_557:0:2743:1639_1920x0_80_0_0_1fbe66374bf826de3311fbb79156222a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия савичева, здоровье, беременность, знаменитости
10:45 14.10.2021
 
Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка

Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка на ранних сроках

© РИА Новости / Алексей КуденкоПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но продолжала работать.

"Меня спасал муж, конечно. Его поддержка, поддержка свекрови, как-то получилось нам вместе это преодолеть. Но первые три дня – я была на фотосессии в этот момент – было настолько тяжело, я даже не могу передать это ощущение", – рассказала Савичева.

Артистка очень хотела этого ребенка, у нее долго не получалось забеременеть. После первого откровенного рассказа о трагедии она столкнулась с хейтом аудитории.

"Многие говорили: "Ой, я вас умоляю, у некоторых женщин по три-четыре аборта, они даже и не помнят этого! А эта сидит и страдает!". Я думаю – ребят, вы вообще с какой планеты?" – поделилась Юлия.

Участница "Фабрики звезд" состоит в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Они воспитываю дочь Анну, которая родилась в 2017 году.
Ранее Наташа Королева рассказала о выкидыше после публикации ее интимных снимков.
Певица Нюша во время выступления - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:43Шоубиз
Беременную Нюшу ограбили в Испании
 
ШоубизЮлия СавичеваЗдоровьебеременностьЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния