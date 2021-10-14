Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка
Юлия Савичева рассказала о хейте после потери первого ребенка на ранних сроках
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу "Историс – Откройте, Давид!" рассказала о потере первого ребенка. Артистка лишилась малыша на ранних сроках, но продолжала работать.
"Меня спасал муж, конечно. Его поддержка, поддержка свекрови, как-то получилось нам вместе это преодолеть. Но первые три дня – я была на фотосессии в этот момент – было настолько тяжело, я даже не могу передать это ощущение", – рассказала Савичева.
Артистка очень хотела этого ребенка, у нее долго не получалось забеременеть. После первого откровенного рассказа о трагедии она столкнулась с хейтом аудитории.
"Многие говорили: "Ой, я вас умоляю, у некоторых женщин по три-четыре аборта, они даже и не помнят этого! А эта сидит и страдает!". Я думаю – ребят, вы вообще с какой планеты?" – поделилась Юлия.
Участница "Фабрики звезд" состоит в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Они воспитываю дочь Анну, которая родилась в 2017 году.
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