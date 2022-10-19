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Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.10.2022
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Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин
Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.10.2022
Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин
Многочисленные санкции, введенные Западом против России, не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:01
2022-10-19T12:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
безопасность
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многочисленные санкции, введенные Западом против России, не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По словам главы ведомства, при создании СК РФ практически вся техника, необходимая для работы криминалистов, действительно была зарубежного производства."Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги. Поэтому санкции, введенные Западом, никак не повлияли на работу наших сотрудников", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность, санкции в отношении россии
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Безопасность, Санкции в отношении России
11:01 19.10.2022 (обновлено: 12:04 19.10.2022)
 
Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: санкции Запада не повлияли на работу следователей и криминалистов СК

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многочисленные санкции, введенные Западом против России, не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы ведомства, при создании СК РФ практически вся техника, необходимая для работы криминалистов, действительно была зарубежного производства.
"Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги. Поэтому санкции, введенные Западом, никак не повлияли на работу наших сотрудников", - сказал Бастрыкин.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:42
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБезопасностьСанкции в отношении России
 
 
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