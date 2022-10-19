https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825052104.html

Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин

Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 19.10.2022

Санкции Запада не повлияли на работу СК, заявил Бастрыкин

Многочисленные санкции, введенные Западом против России, не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:01

2022-10-19T11:01

2022-10-19T12:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

безопасность

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Многочисленные санкции, введенные Западом против России, не повлияли на работу следователей и криминалистов Следственного комитета РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По словам главы ведомства, при создании СК РФ практически вся техника, необходимая для работы криминалистов, действительно была зарубежного производства."Но за прошедшие годы мы планомерно закупали отечественные образцы, и сейчас значительная часть криминалистической техники, применяемой нашими подразделениями, отечественного производства. Зачастую российская техника позволяет более эффективно работать на местах происшествий, чем зарубежные аналоги. Поэтому санкции, введенные Западом, никак не повлияли на работу наших сотрудников", - сказал Бастрыкин.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность, санкции в отношении россии