Рейтинг@Mail.ru
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/sammit-1825112026.html
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:41
2022-10-19T14:41
в мире
россия
сша
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.Как отмечает издание со ссылкой на американских чиновников, они принимают меры, чтобы Байден не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров на саммите G20.За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221017/bayden-1824740550.html
https://ria.ru/20221016/peregovory-1824411771.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден
В мире, Россия, США, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Джо Байден
14:41 19.10.2022
 
Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

Politico: Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20 на Бали

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание со ссылкой на американских чиновников, они принимают меры, чтобы Байден не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров на саммите G20.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 22:11
В США одной фразой описали политику Байдена
За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20.
Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 14:44
Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным
 
В миреРоссияСШАБольшая двадцаткаСаммит G20Владимир ПутинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала