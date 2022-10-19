Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
Politico: Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20 на Бали
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание со ссылкой на американских чиновников, они принимают меры, чтобы Байден не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров на саммите G20.
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За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20.
Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
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