https://ria.ru/20221019/sammit-1825112026.html

Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022

Белый дом пытается не допустить встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

2022-10-19T14:41

в мире

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саммит g20

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Американские чиновники делают все возможное, чтобы не допустить встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.Как отмечает издание со ссылкой на американских чиновников, они принимают меры, чтобы Байден не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров на саммите G20.За время своего президентства Байден встречался с Путиным лишь один раз на саммите в Женеве в 2021 году.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите, заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221017/bayden-1824740550.html

https://ria.ru/20221016/peregovory-1824411771.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден