https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html

Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме

Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.10.2022

Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:53

2022-10-13T19:53

2022-10-13T20:07

в мире

большая двадцатка

владимир путин

сша

индонезия

россия

джо байден

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными в гипотетическом ключе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В недавнем интервью телекомпании CNN Байден для понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Кирби сказал, что такая возможность была озвучена в "потенциально гипотетическом ключе" под нажимом интервьюера."Он, возможно, к этому открыт, но он был очень последователен. Нет никаких планов встречаться с Владимиром Путиным на G20, сейчас вообще нет планов говорить с Путиным на этом уровне", - добавил он.

https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html

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индонезия

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, большая двадцатка, владимир путин, сша, индонезия, россия, джо байден, саммит g20, джон кирби