Рейтинг@Mail.ru
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.10.2022
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:53
2022-10-13T20:07
в мире
большая двадцатка
владимир путин
сша
индонезия
россия
джо байден
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными в гипотетическом ключе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В недавнем интервью телекомпании CNN Байден для понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Кирби сказал, что такая возможность была озвучена в "потенциально гипотетическом ключе" под нажимом интервьюера."Он, возможно, к этому открыт, но он был очень последователен. Нет никаких планов встречаться с Владимиром Путиным на G20, сейчас вообще нет планов говорить с Путиным на этом уровне", - добавил он.
https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html
сша
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad5d303a5580fef7f2ca92c8b6499017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, большая двадцатка, владимир путин, сша, индонезия, россия, джо байден, саммит g20, джон кирби
В мире, Большая двадцатка, Владимир Путин, США, Индонезия, Россия, Джо Байден, Саммит G20, Джон Кирби
19:53 13.10.2022 (обновлено: 20:07 13.10.2022)
 
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме

Кирби заявил, что президент США Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными в гипотетическом ключе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Я думаю, президент был очень последователен. Нет никаких намерений и планов сейчас встречаться с Владимиром Путиным", - сказал он на брифинге.
В недавнем интервью телекомпании CNN Байден для понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
Кирби сказал, что такая возможность была озвучена в "потенциально гипотетическом ключе" под нажимом интервьюера.
"Он, возможно, к этому открыт, но он был очень последователен. Нет никаких планов встречаться с Владимиром Путиным на G20, сейчас вообще нет планов говорить с Путиным на этом уровне", - добавил он.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:31
Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
 
В миреБольшая двадцаткаВладимир ПутинСШАИндонезияРоссияДжо БайденСаммит G20Джон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала