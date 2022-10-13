https://ria.ru/20221013/bayden-1823847190.html
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.10.2022
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:53
2022-10-13T19:53
2022-10-13T20:07
в мире
большая двадцатка
владимир путин
сша
индонезия
россия
джо байден
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 и упоминал возможность обсуждения обмена заключенными в гипотетическом ключе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В недавнем интервью телекомпании CNN Байден для понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Кирби сказал, что такая возможность была озвучена в "потенциально гипотетическом ключе" под нажимом интервьюера."Он, возможно, к этому открыт, но он был очень последователен. Нет никаких планов встречаться с Владимиром Путиным на G20, сейчас вообще нет планов говорить с Путиным на этом уровне", - добавил он.
https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, владимир путин, сша, индонезия, россия, джо байден, саммит g20, джон кирби
В мире, Большая двадцатка, Владимир Путин, США, Индонезия, Россия, Джо Байден, Саммит G20, Джон Кирби
19:53 13.10.2022 (обновлено: 20:07 13.10.2022)
Байден не планирует встречаться с Путиным на G20, заявили в Белом доме
Кирби заявил, что президент США Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20