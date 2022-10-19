https://ria.ru/20221019/russoft-1825138993.html

Минцифры официально запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры официально запустило маркетплейс российского ПО - РИА Новости, 19.10.2022

Минцифры официально запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения - Russoft.ru - который ранее функционировал в тестовом режиме, на нем... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:01

2022-10-19T16:01

2022-10-19T16:01

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения - Russoft.ru - который ранее функционировал в тестовом режиме, на нем представлено уже более тысячи решений, сообщает министерство.Маркетплейс был запущен в начале сентября в тестовом режиме. Отмечалось, что он был создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей."Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на "Госуслугах", - говорится в сообщении.Отмечается, что это это удобная площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. Сейчас на маркетплейсе уже более тысячи решений. "На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО", - говорится в сообщении.Также на сервисе представлена удобная навигация, которая позволяет заказчику выбрать продукт. "По категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие", - пояснили в ведомстве.В ближайшее время функционал маркетплейса будет расширен: появятся рейтинги продуктов, можно будет оставлять отзывы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)