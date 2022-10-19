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В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат - РИА Новости, 19.10.2022
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат
Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:19
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
южный фо
центральный фо
политика
андрей клишас
россия
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Президент России, помимо введения военного положения в четырех регионах, определил для различных субъектов Федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования. Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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южный фо, центральный фо, политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Южный ФО, Центральный ФО, Политика, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Введение военного положения на новых территориях России
17:19 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат

Сенатор Клишас: решения по режимам реагирования касаются органов власти, а не жителей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Президент России, помимо введения военного положения в четырех регионах, определил для различных субъектов Федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования. Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеЮжный ФОЦентральный ФОПолитикаАндрей КлишасРоссияСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНРВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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