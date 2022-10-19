https://ria.ru/20221019/rezhimy-1825171600.html

В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат

В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат - РИА Новости, 19.10.2022

В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат

Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:19

2022-10-19T17:19

2022-10-19T18:01

специальная военная операция на украине

южный фо

центральный фо

политика

андрей клишас

россия

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Президент России, помимо введения военного положения в четырех регионах, определил для различных субъектов Федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования. Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

южный фо, центральный фо, политика, андрей клишас, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, введение военного положения на новых территориях россии