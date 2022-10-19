https://ria.ru/20221019/rezhimy-1825171600.html
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат - РИА Новости, 19.10.2022
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат
Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:19
2022-10-19T17:19
2022-10-19T18:01
специальная военная операция на украине
южный фо
центральный фо
политика
андрей клишас
россия
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются, решения по режимам реагирования касаются в первую очередь органов власти, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Президент России, помимо введения военного положения в четырех регионах, определил для различных субъектов Федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования. Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:19 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
В Совфеде заверили, что права жителей Центрального и Южного ФО не ограничат
Сенатор Клишас: решения по режимам реагирования касаются органов власти, а не жителей