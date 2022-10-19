https://ria.ru/20221019/regiony-1825217156.html

Сенатор назвала введение военного положения в новых регионах необходимостью

Сенатор назвала введение военного положения в новых регионах необходимостью - РИА Новости, 19.10.2022

Сенатор назвала введение военного положения в новых регионах необходимостью

Введение военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях необходимо из-за угрозы применения... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:57

2022-10-19T19:57

2022-10-19T19:57

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

ольга ковитиди

владимир путин

андрей клишас

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Введение военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях необходимо из-за угрозы применения запрещенных методов ведения войны со стороны Украины, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Указ президента о введении военного положения на территории ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей обоснован, учитывая существующую ситуацию и угрозу применения запрещенных методов ведения войны со стороны Украины, стойкую террористическую, диверсионную направленность этого государства, а также созданная Украиной реальная угроза жизни и здоровью людей, живущих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - сказала Ковитиди.По ее словам, очевидно, что для эффективности достижения целей спецоперации введение режима военного положения в четырех регионах РФ необходимо и отвечает интересам национальной безопасности. "Полностью поддерживаю решение президента нашей страны, поскольку защищая новые субъекты Российской Федерации, мы защищаем Россию", - заключила она.В свою очередь глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения такого положения на всей территории страны, напомнил, что указ касается только четырех регионов. "В указе президента военное положение относится только к четырем регионам: это две республики – ДНР и ЛНР и две области – Запорожская и Херсонская", - сказал Клишас.Он также подчеркнул, что закрытие госграниц России в связи с указом президента не планируется. "Нет, не будет", - сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221019/dovolstvie-1825119091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, ольга ковитиди, владимир путин, андрей клишас, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, совет федерации рф, введение военного положения на новых территориях россии