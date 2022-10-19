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В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района - РИА Новости, 19.10.2022
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В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района
В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района - РИА Новости, 19.10.2022
В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района
Бывшему главе Благовещенского района Приамурья Евгению Седых, осужденному за халатность, суд ужесточил приговор, лишив права занимать госдолжности на 2 года,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T05:57
2022-10-19T05:57
происшествия
благовещенский район
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Бывшему главе Благовещенского района Приамурья Евгению Седых, осужденному за халатность, суд ужесточил приговор, лишив права занимать госдолжности на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.Государственный обвинитель не согласился с раннее назначенным наказанием."Амурский областной суд, рассмотрев доводы прокуратуры, изменил приговор, назначив к основному наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В августе Седых признали виновным в халатности, которая привела к причинению ущерба на 13,9 миллиона рублей: глава района принял работы подрядчика по инженерным изысканиям при возведении защитных сооружений во Владимировке, Усть-Ивановке и Гродекове и распорядился их оплатить, хотя фактически они не были выполнены. Седых оштрафовали на 250 тысяч рублей. Причиненный ущерб подрядная организация возместила на стадии расследования уголовного дела.Также Седых вменяют незаконное отчуждение знакомому находящегося в муниципальной собственности земельного участка общей площадью более 6 гектаров в селе Кантон-Коммуна по существенно заниженной цене – немногим более 100 тысяч рублей при его рыночной стоимости около 50 миллионов рублей. Сейчас дело о превышении должностных полномочий рассматривает суд. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Экс-глава района находится под стражей.После того как Евгения Седых осудили за халатность, депутаты Благовещенского района отправили главу в отставку по собственному желанию. В четверг, 20 октября, стартует конкурс по отбору кандидатур на должность главы Благовещенского муниципального округа. Он пройдет в два этапа. Ориентировочная дата собеседования, по итогам которого комиссия озвучит свое решение - 17 ноября.
https://ria.ru/20221004/vzyatka-1821420674.html
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происшествия, благовещенский район, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенский район, Амурская область, Россия
05:57 19.10.2022
 
В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района

В Приамурье ужесточили наказание бывшему главе района, осужденному за халатность

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Бывшему главе Благовещенского района Приамурья Евгению Седых, осужденному за халатность, суд ужесточил приговор, лишив права занимать госдолжности на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.
Государственный обвинитель не согласился с раннее назначенным наказанием.
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"Амурский областной суд, рассмотрев доводы прокуратуры, изменил приговор, назначив к основному наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
В августе Седых признали виновным в халатности, которая привела к причинению ущерба на 13,9 миллиона рублей: глава района принял работы подрядчика по инженерным изысканиям при возведении защитных сооружений во Владимировке, Усть-Ивановке и Гродекове и распорядился их оплатить, хотя фактически они не были выполнены. Седых оштрафовали на 250 тысяч рублей. Причиненный ущерб подрядная организация возместила на стадии расследования уголовного дела.
Также Седых вменяют незаконное отчуждение знакомому находящегося в муниципальной собственности земельного участка общей площадью более 6 гектаров в селе Кантон-Коммуна по существенно заниженной цене – немногим более 100 тысяч рублей при его рыночной стоимости около 50 миллионов рублей. Сейчас дело о превышении должностных полномочий рассматривает суд. Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Экс-глава района находится под стражей.
После того как Евгения Седых осудили за халатность, депутаты Благовещенского района отправили главу в отставку по собственному желанию. В четверг, 20 октября, стартует конкурс по отбору кандидатур на должность главы Благовещенского муниципального округа. Он пройдет в два этапа. Ориентировочная дата собеседования, по итогам которого комиссия озвучит свое решение - 17 ноября.
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