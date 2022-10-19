https://ria.ru/20221019/perevody-1825089337.html

Совфед одобрил закон о предоставлении сведений о мошеннических переводах

Совфед одобрил закон о предоставлении сведений о мошеннических переводах - РИА Новости, 19.10.2022

Совфед одобрил закон о предоставлении сведений о мошеннических переводах

Совфед одобрил закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:12

2022-10-19T13:12

2022-10-19T13:12

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совфед одобрил закон, обязывающий Банк России предоставлять МВД информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента.Документ направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Он призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России.Закон обязывает ЦБ на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять министерству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. Необходимость его принятия правительство РФ объясняет ростом мошеннических операций с использованием банковских карт.Так, широкое распространение получило мошенничество, связанное с добровольной передачей физлицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе денежных переводов без согласия клиента (социальная инженерия).По статистике МВД, с 2013 года уровень преступности в сфере IT-технологий возрос более чем в 20 раз, причем в 2020 году по отношению к 2019 году - на 73,4%. По данным Банка России, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% - до 1,035 миллиона операций, а их объем - на 38,8%, до 13,582 миллиарда рублей. На "социальную инженерию" при этом в 2021 году пришлось 49,4% переводов без согласия клиентов.

https://ria.ru/20221018/gosduma-1824912577.html

https://ria.ru/20221018/perevody-1824881147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, экономика