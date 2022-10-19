https://ria.ru/20221019/pamyatnik-1825088208.html
Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине
Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине - РИА Новости, 19.10.2022
Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине
Полиция заполярного Норильска проверяет информацию о мужчине, который залез на памятник и громко кричал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:05
2022-10-19T13:05
2022-10-19T13:05
происшествия
норильск
россия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Полиция заполярного Норильска проверяет информацию о мужчине, который залез на памятник и громко кричал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Сегодня ночью в дежурную часть ОП №1 ОМВД России по городу Норильску поступило сообщение от местной жительницы о том, что на проспекте Ленинском мужчина, находясь в состоянии опьянения, забрался на памятник, громко кричит и выражается нецензурной бранью. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина в шортах и с голым торсом стоит на памятнике "Металлургам Норильска" и кричит: "Слава шахтерскому труду… Я заслужил завтрашний отгул… Я устал". После он поцеловал фигуры памятника и слез с постамента.
https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине
Полиция Норильска проверит информацию о мужчине, который залез на памятник и громко кричал