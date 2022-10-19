https://ria.ru/20221019/pamyatnik-1825088208.html

Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине

Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине - РИА Новости, 19.10.2022

Полиция Норильска проверит информацию о кричавшем на памятнике мужчине

Полиция заполярного Норильска проверяет информацию о мужчине, который залез на памятник и громко кричал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:05

2022-10-19T13:05

2022-10-19T13:05

происшествия

норильск

россия

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Полиция заполярного Норильска проверяет информацию о мужчине, который залез на памятник и громко кричал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Сегодня ночью в дежурную часть ОП №1 ОМВД России по городу Норильску поступило сообщение от местной жительницы о том, что на проспекте Ленинском мужчина, находясь в состоянии опьянения, забрался на памятник, громко кричит и выражается нецензурной бранью. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина в шортах и с голым торсом стоит на памятнике "Металлургам Норильска" и кричит: "Слава шахтерскому труду… Я заслужил завтрашний отгул… Я устал". После он поцеловал фигуры памятника и слез с постамента.

https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html

норильск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, норильск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция