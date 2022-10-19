https://ria.ru/20221019/palata-1825079685.html
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты - РИА Новости, 19.10.2022
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:36
2022-10-19T12:36
2022-10-19T14:08
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.Ранее спикер сообщила, что заседание Совфеда в среду состоится в 10.00, однако затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17.00 мск."Мы закончили (утреннее заседание), как и договаривались, в 12.30", - сказала Матвиенко.По ее словам, сейчас у сенаторов будет время отдохнуть, в 16.00 мск состоится заседание Совета палаты, в 17.00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.Один из сенаторов в разговоре с РИА Новости не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания СФ.В последний раз сенаторы собирались на вечернее заседание 22 февраля, когда Совфед обсуждал вопрос о предоставлении президенту РФ согласия на использование ВС РФ за пределами России. Ранее в этот день палата ратифицировала соглашения с ДНР и ЛНР.В среду пройдет заседание Совбеза РФ под председательством президента России Владимира Путина, будет обсуждаться миграционная политика.
https://ria.ru/20221019/kanikuly-1825051304.html
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Владимир Путин
12:36 19.10.2022 (обновлено: 14:08 19.10.2022)
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Ранее спикер сообщила, что заседание Совфеда в среду состоится в 10.00, однако затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17.00 мск.
"Мы закончили (утреннее заседание), как и договаривались, в 12.30", - сказала Матвиенко.
По ее словам, сейчас у сенаторов будет время отдохнуть, в 16.00 мск состоится заседание Совета палаты, в 17.00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.
Один из сенаторов в разговоре с РИА Новости не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания СФ.
В последний раз сенаторы собирались на вечернее заседание 22 февраля, когда Совфед обсуждал вопрос о предоставлении президенту РФ согласия на использование ВС РФ за пределами России. Ранее в этот день палата ратифицировала соглашения с ДНР и ЛНР.
В среду пройдет заседание Совбеза РФ
под председательством президента России Владимира Путина
, будет обсуждаться миграционная политика.