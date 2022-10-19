Рейтинг@Mail.ru
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/palata-1825079685.html
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты - РИА Новости, 19.10.2022
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:36
2022-10-19T14:08
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.Ранее спикер сообщила, что заседание Совфеда в среду состоится в 10.00, однако затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17.00 мск."Мы закончили (утреннее заседание), как и договаривались, в 12.30", - сказала Матвиенко.По ее словам, сейчас у сенаторов будет время отдохнуть, в 16.00 мск состоится заседание Совета палаты, в 17.00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.Один из сенаторов в разговоре с РИА Новости не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания СФ.В последний раз сенаторы собирались на вечернее заседание 22 февраля, когда Совфед обсуждал вопрос о предоставлении президенту РФ согласия на использование ВС РФ за пределами России. Ранее в этот день палата ратифицировала соглашения с ДНР и ЛНР.В среду пройдет заседание Совбеза РФ под председательством президента России Владимира Путина, будет обсуждаться миграционная политика.
https://ria.ru/20221019/kanikuly-1825051304.html
https://ria.ru/20221019/flagi-1825042044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Владимир Путин
12:36 19.10.2022 (обновлено: 14:08 19.10.2022)
 
Перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты

Матвиенко сообщила, что перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перед вечерним заседанием Совета Федерации в 17.00 мск состоится Совет палаты, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Ранее спикер сообщила, что заседание Совфеда в среду состоится в 10.00, однако затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17.00 мск.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:00Специальная военная операция на Украине
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
"Мы закончили (утреннее заседание), как и договаривались, в 12.30", - сказала Матвиенко.
По ее словам, сейчас у сенаторов будет время отдохнуть, в 16.00 мск состоится заседание Совета палаты, в 17.00 парламентарии встретятся вновь для продолжения пленарного заседания.
Один из сенаторов в разговоре с РИА Новости не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания СФ.
В последний раз сенаторы собирались на вечернее заседание 22 февраля, когда Совфед обсуждал вопрос о предоставлении президенту РФ согласия на использование ВС РФ за пределами России. Ранее в этот день палата ратифицировала соглашения с ДНР и ЛНР.
В среду пройдет заседание Совбеза РФ под председательством президента России Владимира Путина, будет обсуждаться миграционная политика.
Галерея флагов Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:26
В Совфеде подготовили места для размещения флагов новых субъектов России
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала