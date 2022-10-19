https://ria.ru/20221019/otsrochka-1825110941.html

СПЧ предложил уточнить перечень лиц, получающих отсрочку от мобилизации

СПЧ предложил уточнить перечень лиц, получающих отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022

СПЧ предложил уточнить перечень лиц, получающих отсрочку от мобилизации

Глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в правительство доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:38

2022-10-19T14:38

2022-10-19T14:38

общество

россия

совет федерации рф

госдума рф

частичная мобилизация в россии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в правительство доклад по итогам мониторинга по проведению частичной мобилизации в России, в котором Совет предложил внести поправки в закон о мобилизации, уточняющие перечень получающих отсрочку лиц, порядок призыва и введение контроля за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным, сообщила пресс-служба СПЧ."Глава СПЧ направил доклад по проведению частичной мобилизации в правительство России и профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации... По итогам даны следующие рекомендации: разработать комплекс поправок в закон о мобилизации, уточняющих и расширяющих перечень лиц, имеющих отсрочку, а также уточняющих порядок призыва; установить контроль за реализацией дополнительных льгот и гарантий мобилизованным; не допускать ситуацию, когда регионы отказывают в помощи мобилизованным, но сохраняют праздничные сметы неизменными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета.По данным пресс-службы, в документе проанализирована нормативно-правовая основа частичной мобилизации, "в частности, обращено внимание на то, что остается законодательно неурегулированным вопрос о возможности прохождения призванным лицам альтернативной гражданской службы – например, священнослужителям"."Мы изучили информационное взаимодействие органов власти с населением – по всей стране было много неразберихи, резонансных случаев. Подчеркну, что все мобилизационные мероприятия носят адресный характер и должны осуществляться уполномоченными органами в отношении отдельно взятого гражданина, но ни в коем случае не методами "облав" в транспорте, дома или на работе. А каждый подобный случай нужно проверять", - цитирует пресс-служба Фадеева.Кроме того, по данным СПЧ, правозащитники также изучили вопросы предоставления льгот и отсрочек для мобилизованных и меры поддержки."В докладе, в том числе, указано на уклонение банков от кредитных каникул для добровольцев, на многочисленные случаи роста цен на экипировку с призывом организовать проверку и дать правовую оценку действиям ритейлеров или производителей, на готовность лишь малой части регионов помочь мобилизованным в приобретении медикаментов и личного снаряжения", - сообщили в пресс-службе СПЧ.Совет рекомендовал "предусмотреть на федеральном уровне источник финансирования соответствующих выплат, в том числе, компенсации за ранее приобретенное снаряжение"."Я сегодня направил наш доклад в правительство России и профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации. На этом наша работа не заканчивается, мы с коллегами продолжим наблюдать за ситуацией и реагировать на возникающие проблемы", - заключил председатель СПЧ.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825065419.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818474003.html

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общество, россия, совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии, совет по правам человека при президенте рф (спч)