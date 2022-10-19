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В Киргизии предложили разместить на границе с Таджикистаном силы ОДКБ

В Киргизии предложили разместить на границе с Таджикистаном силы ОДКБ - РИА Новости, 19.10.2022

В Киргизии предложили разместить на границе с Таджикистаном силы ОДКБ

Глава минобороны Киргизии Бактыбек Бекболотов предложил разместить на границе с Таджикистаном небольшой контингент от ОДКБ для поддержания мира. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:00

2022-10-19T09:00

2022-10-19T09:00

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БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости. Глава минобороны Киргизии Бактыбек Бекболотов предложил разместить на границе с Таджикистаном небольшой контингент от ОДКБ для поддержания мира."Я недавно встречался с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Я ему сказал, что между Кыргызстаном и Таджикистаном мира не будет. Почему? Потому что у кыргызов своя правда, у таджиков - своя. Пока между нами не встанет третейский судья, к примеру, небольшой контингент от той же ОДКБ, мира не добиться", - заявил министр в среду на пресс-конференции в Бишкеке.По его словам, миротворцы могли бы контролировать режим прекращения огня и следить, чтобы стороны не стягивали к границе дополнительные силы и технику."Когда эти проблемы решаться, можно решать и политические вопросы - продолжить делимитацию и демаркацию границы",- подчеркнул он.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

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