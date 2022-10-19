https://ria.ru/20221019/miller-1825103393.html

Звезде "Флэша" и "Фантастических тварей" грозит 26 лет тюрьмы

Звезде "Флэша" и "Фантастических тварей" грозит 26 лет тюрьмы - РИА Новости, 19.10.2022

Звезде "Флэша" и "Фантастических тварей" грозит 26 лет тюрьмы

Звезде "Флэша" Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы и штраф в 2000 долларов, пишет Deadline. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:28

2022-10-19T15:28

2022-10-19T15:28

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Звезде "Флэша" Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы и штраф в 2000 долларов, пишет Deadline. Актер обвиняется в краже со взломом. Инцидент произошел в штате Вермонт в мае 2022 года. На записи, сделанной камерами наблюдения, видно, как он проник в частный дом в Стэнфорде и украл три бутылки со спиртным, уточняется в публикации.Артист вину не признает. Следующее слушание по делу запланировано на 13 января 2023 года. Это не единственный скандал, в центре которого оказался Миллер за последнее время. В конце марта в СМИ появились сообщения о происшествии с его участием в баре на Гавайях. Он якобы выкрикивал непристойности, выхватил микрофон у девушки в караоке, а затем бросился на мужчину, игравшего в дартс. Эзру задержала полиция, но вскоре знаменитость выпустили под залог. В апреле суд Гавайев запретил Миллеру приближаться к семейной паре. Супруги пожаловались на то, что Эзра ворвался к ним в дом.В августе актер заявил, что у него есть проблемы с ментальным здоровьем.

https://ria.ru/20221018/balenciaga-1824858647.html

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, происшествия, гавайи, вермонт, стэнфорд