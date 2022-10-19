https://ria.ru/20221019/matvienko-1825070205.html
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам - РИА Новости, 19.10.2022
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:59
2022-10-19T11:59
2022-10-19T11:59
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1920x0_80_0_0_36c13860463cdbc31a53f1c5d286cdb8.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация "не позволяет вести себя расслабленно"."Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения", - заявила она в начале заседания, обращаясь к опоздавшим к началу.Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту подумать о "мерах ответственности и привлечения к наказанию"."Не надо (так поступать), ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно", - заявила спикер.
https://ria.ru/20221019/flagi-1825042044.html
https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4b39be390470834b7065c82ce182adbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам
Матвиенко раскритиковала опаздывающих на заседания сенаторов и пригрозила им наказанием
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация "не позволяет вести себя расслабленно".
"Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения", - заявила она в начале заседания, обращаясь к опоздавшим к началу.
Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту подумать о "мерах ответственности и привлечения к наказанию".
"Не надо (так поступать), ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно", - заявила спикер.