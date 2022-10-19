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Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам - РИА Новости, 19.10.2022
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Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам - РИА Новости, 19.10.2022
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:59
2022-10-19T11:59
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация "не позволяет вести себя расслабленно"."Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения", - заявила она в начале заседания, обращаясь к опоздавшим к началу.Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту подумать о "мерах ответственности и привлечения к наказанию"."Не надо (так поступать), ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно", - заявила спикер.
https://ria.ru/20221019/flagi-1825042044.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
11:59 19.10.2022
 
Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам

Матвиенко раскритиковала опаздывающих на заседания сенаторов и пригрозила им наказанием

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация "не позволяет вести себя расслабленно".
"Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения", - заявила она в начале заседания, обращаясь к опоздавшим к началу.
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Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту подумать о "мерах ответственности и привлечения к наказанию".
"Не надо (так поступать), ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно", - заявила спикер.
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