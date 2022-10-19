https://ria.ru/20221019/matvienko-1825070205.html

Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам

Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам - РИА Новости, 19.10.2022

Матвиенко пригрозила наказанием опаздывающим на заседание сенаторам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:59

2022-10-19T11:59

2022-10-19T11:59

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, опаздывающих на заседания, и пригрозила им наказанием - по ее словам, нынешняя ситуация "не позволяет вести себя расслабленно"."Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения", - заявила она в начале заседания, обращаясь к опоздавшим к началу.Матвиенко поручила комитету СФ по регламенту подумать о "мерах ответственности и привлечения к наказанию"."Не надо (так поступать), ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно", - заявила спикер.

https://ria.ru/20221019/flagi-1825042044.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия