https://ria.ru/20221019/mariupol-1825072034.html

Жителей Мариуполя начали переселять во временное жилье

Жителей Мариуполя начали переселять во временное жилье - РИА Новости, 19.10.2022

Жителей Мариуполя начали переселять во временное жилье

Первые шесть жителей Мариуполя, чьи дома строители еще не успели восстановить, получили в городе временное жилье, сообщил в среду премьер-министр ДНР Виталий... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:06

2022-10-19T12:06

2022-10-19T12:06

в мире

жилье

виталий хоценко

мариуполь

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812833664_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e2fffc60b9b05be83ee6da193c32e1cc.jpg

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Первые шесть жителей Мариуполя, чьи дома строители еще не успели восстановить, получили в городе временное жилье, сообщил в среду премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."В Мариуполе первые шесть человек получили теплое жилье, где созданы все условия для комфортного проживания. Здесь жители, чьи дома строители не успеют восстановить, смогут перезимовать", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что под пункты временного размещения в основном приспособлены общежития. В них сделали капитальный ремонт, завезли технику и мебель.По словам премьера, всего планируется разместить около 5 тысяч человек, которые нуждаются во временном жилье.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. В июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://realty.ria.ru/20221019/bastrykin-1825062490.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жилье, виталий хоценко, мариуполь, донецкая народная республика, россия