https://ria.ru/20220829/mariupol-1812837625.html

Повседневная жизнь в Мариуполе

Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 29.08.2022

Повседневная жизнь в Мариуполе

Съездить по делам, купить продукты, искупаться в море — жизнь в Мариуполе все больше похожа на обычную. О том, что здесь творилось еще несколько месяцев назад,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:30

2022-08-29T14:30

2022-08-29T14:54

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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Съездить по делам, купить продукты, искупаться в море — жизнь в Мариуполе все больше похожа на обычную. О том, что здесь творилось еще несколько месяцев назад, напоминают лишь испещренные пулями дома и выбитые окна. Возрождение города — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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