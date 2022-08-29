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Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Повседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 29.08.2022
Повседневная жизнь в Мариуполе
Съездить по делам, купить продукты, искупаться в море — жизнь в Мариуполе все больше похожа на обычную. О том, что здесь творилось еще несколько месяцев назад,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:30
2022-08-29T14:54
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специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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Съездить по делам, купить продукты, искупаться в море — жизнь в Мариуполе все больше похожа на обычную. О том, что здесь творилось еще несколько месяцев назад, напоминают лишь испещренные пулями дома и выбитые окна. Возрождение города — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:30 29.08.2022 (обновлено: 14:54 29.08.2022)
 

Повседневная жизнь в Мариуполе

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Съездить по делам, купить продукты, искупаться в море — жизнь в Мариуполе все больше похожа на обычную. О том, что здесь творилось еще несколько месяцев назад, напоминают лишь испещренные пулями дома и выбитые окна. Возрождение города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

Женщина ест чебурек во дворе дома в Мариуполе
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

Мальчик катается на велосипеде в Мариуполе
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

Пункт обмена валют на улице в Мариуполе
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

Женщина сидит на улице в центре Мариуполя
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУличная торговля в центре Мариуполя.
Уличная торговля в центре Мариуполя
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

Горожане загорают на городском пляже в Мариуполе
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

Мужчина с собакой на городском пляже в Мариуполе
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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