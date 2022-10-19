https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825055927.html

СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 19.10.2022

СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

2022-10-19T11:17

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.В сопроводительных материалах отмечается, что создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, "обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, ...позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан".На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве. В ведомстве также отметили, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.Документом вводится норма, по которой в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".

https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html

https://ria.ru/20221017/minzdrav-1824539194.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), белгородская область