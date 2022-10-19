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СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 19.10.2022
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СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств
СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 19.10.2022
СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:17
2022-10-19T11:17
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
белгородская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.В сопроводительных материалах отмечается, что создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, "обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, ...позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан".На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве. В ведомстве также отметили, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.Документом вводится норма, по которой в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".
https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html
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россия
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московская область (подмосковье)
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), белгородская область
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Белгородская область
11:17 19.10.2022
 
СФ одобрил проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Сенаторы одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе "Нанофарма Девелопмент" (Nanopharma Development) в Казани
Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе Нанофарма Девелопмент (Nanopharma Development) в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе "Нанофарма Девелопмент" (Nanopharma Development) в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.
В соответствии с документом, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами.
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В сопроводительных материалах отмечается, что создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, "обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, ...позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан".
На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве. В ведомстве также отметили, что участие аптек в эксперименте по дистанционной продаже рецептурных лекарств будет добровольным.
Документом вводится норма, по которой в рамках эксперимента его участники вправе дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, в том числе сформированному в форме электронного документа в личном кабинете гражданина на "Госуслугах".
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