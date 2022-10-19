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В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования - РИА Новости, 19.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221019/kr-1825072178.html
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования - РИА Новости, 19.10.2022
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования
Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:32
2022-10-19T12:32
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник Los Angeles Times. По данным окружной прокуратуры, артиста обвинили в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Впервые Уокер был арестован в 2018 году. Тогда рэпера отпустили под залог, но после вынесения приговора его снова взяли под стражу. Жертвами артиста стали модели, которым он предлагал сотрудничество. Уокер заманивал своих жертв в места, где, по его словам, должны были состояться съемки. Некоторым он обещал знакомство со знаменитостями. Рэпер записал первый сингл в 2017 году и снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах "Суперфлай" и "Короли" с Холли Берри. Ранее девушка обвинила звезду "Один дома" Девина Рэтрея в изнасиловании. По словам другой жертвы, она также подавала заявление в полицию, но следствие не началось.
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лос-анджелес, сша, холли берри
Шоубиз, Лос-Анджелес, США, Холли Берри
12:32 19.10.2022
 
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

Рэпера KR приговорили к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях

© AFP 2022 / Lisa O'ConnorРэпер KR
Рэпер KR - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Lisa O'Connor
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник Los Angeles Times.
По данным окружной прокуратуры, артиста обвинили в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера.
Впервые Уокер был арестован в 2018 году. Тогда рэпера отпустили под залог, но после вынесения приговора его снова взяли под стражу.
Жертвами артиста стали модели, которым он предлагал сотрудничество. Уокер заманивал своих жертв в места, где, по его словам, должны были состояться съемки. Некоторым он обещал знакомство со знаменитостями.
Рэпер записал первый сингл в 2017 году и снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах "Суперфлай" и "Короли" с Холли Берри.
Ранее девушка обвинила звезду "Один дома" Девина Рэтрея в изнасиловании. По словам другой жертвы, она также подавала заявление в полицию, но следствие не началось.
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ШоубизЛос-АнджелесСШАХолли Берри
 
 
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