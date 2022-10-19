https://ria.ru/20221019/kr-1825072178.html
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования - РИА Новости, 19.10.2022
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования
Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:32
2022-10-19T12:32
2022-10-19T12:32
шоубиз
лос-анджелес
сша
холли берри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825065791_349:18:1722:790_1920x0_80_0_0_2cfc2729567d48729d5a2e731286b47d.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник Los Angeles Times. По данным окружной прокуратуры, артиста обвинили в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Впервые Уокер был арестован в 2018 году. Тогда рэпера отпустили под залог, но после вынесения приговора его снова взяли под стражу. Жертвами артиста стали модели, которым он предлагал сотрудничество. Уокер заманивал своих жертв в места, где, по его словам, должны были состояться съемки. Некоторым он обещал знакомство со знаменитостями. Рэпер записал первый сингл в 2017 году и снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах "Суперфлай" и "Короли" с Холли Берри. Ранее девушка обвинила звезду "Один дома" Девина Рэтрея в изнасиловании. По словам другой жертвы, она также подавала заявление в полицию, но следствие не началось.
https://ria.ru/20220715/vaynberg-1802775619.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825065791_59:0:1972:1435_1920x0_80_0_0_83173fced39223b35a53c0d3ad012682.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, холли берри
Шоубиз, Лос-Анджелес, США, Холли Берри
В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования
Рэпера KR приговорили к 50 годам тюрьмы после обвинения в многочисленных изнасилованиях
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил
источник Los Angeles Times.
По данным окружной прокуратуры, артиста обвинили в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера.
Впервые Уокер был арестован в 2018 году. Тогда рэпера отпустили под залог, но после вынесения приговора его снова взяли под стражу.
Жертвами артиста стали модели, которым он предлагал сотрудничество. Уокер заманивал своих жертв в места, где, по его словам, должны были состояться съемки. Некоторым он обещал знакомство со знаменитостями.
Рэпер записал первый сингл в 2017 году и снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах "Суперфлай" и "Короли" с Холли Берри.
Ранее девушка обвинила
звезду "Один дома" Девина Рэтрея в изнасиловании. По словам другой жертвы, она также подавала заявление в полицию, но следствие не началось.