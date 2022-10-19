https://ria.ru/20221019/kr-1825072178.html

В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования - РИА Новости, 19.10.2022

В США рэпера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:32

2022-10-19T12:32

2022-10-19T12:32

шоубиз

лос-анджелес

сша

холли берри

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рэпера из Лос-Анджелеса под сценическим псевдонимом KR (Каалан Уокер) приговорили к 50 годам заключения за изнасилования. Об этом в понедельник сообщил источник Los Angeles Times. По данным окружной прокуратуры, артиста обвинили в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Впервые Уокер был арестован в 2018 году. Тогда рэпера отпустили под залог, но после вынесения приговора его снова взяли под стражу. Жертвами артиста стали модели, которым он предлагал сотрудничество. Уокер заманивал своих жертв в места, где, по его словам, должны были состояться съемки. Некоторым он обещал знакомство со знаменитостями. Рэпер записал первый сингл в 2017 году и снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах "Суперфлай" и "Короли" с Холли Берри. Ранее девушка обвинила звезду "Один дома" Девина Рэтрея в изнасиловании. По словам другой жертвы, она также подавала заявление в полицию, но следствие не началось.

https://ria.ru/20220715/vaynberg-1802775619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лос-анджелес, сша, холли берри