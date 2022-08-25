https://ria.ru/20220825/retrey-1812143109.html

Девушка обвинила актера Девина Рэтрея из фильма "Один дома" в изнасиловании

Девушка обвинила актера Девина Рэтрея из фильма "Один дома" в изнасиловании - РИА Новости, 25.08.2022

Девушка обвинила актера Девина Рэтрея из фильма "Один дома" в изнасиловании

Девушка заявила, что ее изнасиловал актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:05

2022-08-25T17:05

2022-08-25T17:05

шоубиз

нью-йорк (город)

манхэттен

солт-лейк-сити

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Девушка заявила, что ее изнасиловал актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2", сообщает телеканал CNN.В декабре 2021 года актера задержали по обвинению в нападении на свою девушку. После новостей об этом другая его подруга Лиза Смит связалась с правоохранителями и рассказала, что в 2017 году актер, по ее словам, изнасиловал ее. Смит заявила телеканалу, что ранее она уже подавала заявление по этому делу, но следствие так и не началось.Девушка сообщила, что на момент инцидента она была знакома с актером около 15 лет и была в дружеских отношениях с ним. В сентябре 2017 года она встретилась в баре в Нью-Йорке вместе со своим братом, актером и еще одним другом, а после Рэтрей пригласил их в свою квартиру в Манхеттене. По мнению пострадавшей, артист что-то подмешал ей в напиток, и поэтому она вскоре почувствовала себя уставшей. Тогда Рэтрей, по словам Смит, предложил девушке переночевать у себя, а после, когда остальные гости ушли, изнасиловал ее. Она утверждает, что из-за препарата, который ей подмешал актер, она не могла двигаться и у нее не получалось даже открыть глаза, но при этом она слышала и чувствовала все, что происходило.Актер, в свою очередь, заявил, что вступил в интимную связь с девушкой по обоюдному согласию, но секса не было по физиологическим причинам.В сообщении телеканала отмечается, что в 2017 году следователь из Нью-Йорка встретился с девушкой в Солт-Лейк-Сити, тогда, согласно отчету правоохранителя, она отказалась заводить дело по этому происшествию. Тем не менее, Смит утверждает обратное и подчеркивает, что менее чем через два месяца после дачи тех показаний она отправилась в Нью-Йорк, где также дала показания офису прокурора Манхеттена, но после этого не получила обратной связи.Кроме того, Cмит заявила, что в 2018 году она наткнулась нашла свитер, который был на ней во время инцидента. Девушка связалась со следователем из Нью-Йорка и предложила провести ДНК-тест, но, по ее словам, ответа ей вновь не поступило.

https://ria.ru/20220818/domingo-1810621124.html

https://ria.ru/20220816/miller-1810021053.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

нью-йорк (город), манхэттен, солт-лейк-сити