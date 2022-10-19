https://ria.ru/20221019/kitay-1825090025.html

Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне

Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне - РИА Новости, 19.10.2022

Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне

Вооруженным силам Китая необходимо повышать боеспособность, всегда быть готовыми к войне, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

2022-10-19T13:16

в мире

вэй фэнхэ

китай

минобороны китая

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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Вооруженным силам Китая необходимо повышать боеспособность, всегда быть готовыми к войне, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Делегаты от минобороны Китая, в число которых входит Вэй Фэнхэ, на полях проходящего в Пекине 20-го съезда Коммунистической партии Китая провели обсуждения доклада ЦК КПК 19-го созыва, который на открытии съезда 16 октября зачитал председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер в своем выступлении заявил о необходимости продолжения модернизации армии, чтобы к 2027 году, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать столетний юбилей, страна имела вооруженные силы мирового уровня."За последние десять лет мы смогли преодолеть трудности на всем пути, шли от победы к победе, достигли выдающихся успехов, сотворили великие чудеса и успешно встали на путь модернизации с китайской спецификой, что произошло в основном благодаря сильному руководству ЦК КПК и председателя Си Цзиньпина", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого в среду приводятся в заявлении ведомства. Он подчеркнул, что "дальнейшая дорога полна трудностей, препятствий и даже опасных потрясений"."В условиях сложной и серьезной ситуации в области национальной безопасности мы должны непоколебимо претворять в жизнь стратегический план, который будет принят на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, последовательно реализовать идею Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил, повышать способности Народно-освободительной армии Китая побеждать, укреплять боевой дух, повышать боеспособность, сохранять высокую степень бдительности, всегда быть готовыми к войне, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,7 миллиона членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вэй фэнхэ, китай, минобороны китая