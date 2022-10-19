12:55 19.10.2022 (обновлено: 13:53 19.10.2022)
Эрдоган сообщил о достижении договоренности с Путиным по газовому хабу
Президент Турции Эрдоган заявил, что договорился с главой России Путиным по газовому хабу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", — сообщил турецкий лидер.
По данным аналитической компании Rystad Energy, общий экспорт "Газпрома" в Европу, включая "Турецкий поток", по ситуации на сентябрь упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки. В сентябре 2021 года показатель находился на уровне 380 миллионов кубов ежедневно. Сегодня доля России в закупках газа Евросоюзом не превышает десяти процентов.
Так, газопровод "Северный поток", который с лета не работал из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием газоперекачивающих турбин Siemens в условиях санкций, подвергся террористической атаке. Пока неизвестно, существует ли возможность его восстановления. По украинскому маршруту в Европу ежедневно поступает 40-43 миллиона кубов через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявки "Газпрома" на прокачку через ГИС "Сохрановка" Киев отклоняет.
Газовый хаб
В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Позднее на встрече с турецким коллегой Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
14 октября, 12:53Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб