https://ria.ru/20221019/khab-1825084988.html

Эрдоган сообщил о достижении договоренности с Путиным по газовому хабу

Эрдоган сообщил о достижении договоренности с Путиным по газовому хабу - РИА Новости, 19.10.2022

Эрдоган сообщил о достижении договоренности с Путиным по газовому хабу

Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:55

2022-10-19T12:55

2022-10-19T13:53

турция

европа

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.По данным аналитической компании Rystad Energy, общий экспорт "Газпрома" в Европу, включая "Турецкий поток", по ситуации на сентябрь упал до 70-80 миллионов кубометров в сутки. В сентябре 2021 года показатель находился на уровне 380 миллионов кубов ежедневно. Сегодня доля России в закупках газа Евросоюзом не превышает десяти процентов.Так, газопровод "Северный поток", который с лета не работал из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием газоперекачивающих турбин Siemens в условиях санкций, подвергся террористической атаке. Пока неизвестно, существует ли возможность его восстановления. По украинскому маршруту в Европу ежедневно поступает 40-43 миллиона кубов через газоизмерительную станцию "Суджа". Заявки "Газпрома" на прокачку через ГИС "Сохрановка" Киев отклоняет.Газовый хабВ минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Позднее на встрече с турецким коллегой Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221013/energetika-1823821772.html

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турция, европа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган