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Биография Давида Кеосаяна

Биография Давида Кеосаяна - РИА Новости, 19.10.2022

Биография Давида Кеосаяна

Актер, режиссер и продюсер Давид Эдмондович Кеосаян родился 10 апреля 1961 года в Москве. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T20:01

2022-10-19T20:01

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справки

культура

давид кеосаян

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Актер, режиссер и продюсер Давид Эдмондович Кеосаян родился 10 апреля 1961 года в Москве.Сын советского режиссера, сценариста и актера Эдмонда Кеосаяна (1936-1994) и актрисы Лауры Геворкян. Старший брат актера, режиссера и сценариста Тиграна Кеосаяна.В 1983 году Давид Кеосаян окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "тележурналистика".В 1983-1986 годах работал во всесоюзном объединении "Совэкспортфильм".В 1986-1992 годах – представитель "Совэкспортфильм в Индии.С 1992 по 1993 год – директор ТОО "Мосфильм Сервис".С 1993 года – генеральный директор агентства Gold Vision (производство рекламных и музыкальных клипов, телесериалов).В 2000-2004 годах – заместитель генерального директора по производству и продюсер ЗАО "Телевизионная продюсерская компания "2В".С 2004 года – генеральный директор и продюсер ООО "Студия Арт-Базар".Давид Кеосаян снимался в картинах: "Корона Российской Империи, или снова неуловимые" (1970-1971), "Где-то плачет иволга" (1982), "Ландыш серебристый" (2000), "Мираж" (2008) и др.Он написал сценарии к фильмам "Солнечный берег" (1988) и "Катька и Шиз" (1992), снял картины "О мерах по выходу и любви" (1999), "Любовница" (2005), "Три полуграции" (2006).Давид Кеосаян – продюсер фильмов и сериалов: "Дела смешные, дела семейные" (1996), "Бедная Саша" (1997), "Директория смерти " (1999), "Афинские вечера" (2000), "Марш Турецкого" (2000-2007); "С точки зрения ангела" (2001), "Русские амазонки" (2002), "Операция "Цвет нации" (2003), "Рекламная пауза" (2005), "Любовь на острие ножа" (2007), "Жестокий бизнес" (2008), "Вера, Надежда, Любовь" (2010), "Я тебя никогда не забуду" (2011), "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), "Бессмертные" (2021) и др.Был членом Гильдии продюсеров России, членом Академии "Ника".19 октября 2022 года Давид Кеосаян скончался.Дочь Давида Кеосаяна – Лаура Кеосаян – актриса кино и театра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, культура, давид кеосаян