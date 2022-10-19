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Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян
Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян - РИА Новости, 19.10.2022
Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян
Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:54
2022-10-19T17:54
2022-10-19T19:56
культура
новости культуры
маргарита симоньян
давид кеосаян
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Режиссеру был 61 год.Кеосаян родился 10 апреля 1961 в Москве. В 1983 он закончил обучение на факультете журналистики МГУ. Артист снимался в картинах "Корона Российской Империи, или снова неуловимые", "Где-то плачет иволга", "Ландыш серебристый", "Мираж" и другие.Кроме того, Кеосаян стал автором сценариев к фильмам "Солнечный берег" и "Катька и Шиз", снял картины "О мерах по выходу и любви", "Любовница", "Три полуграции".В фильмографии режиссера такие проекты, как "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Марш Турецкого", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалы "Общага" и "Море. Горы. Керамзит" и другие. Кеосаян был членом Гильдии продюсеров России и членом Академии "Ника"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, маргарита симоньян, давид кеосаян
Культура, Новости культуры, Маргарита Симоньян, Давид Кеосаян
17:54 19.10.2022 (обновлено: 19:56 19.10.2022)
Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян
Давид Кеосаян, старший брат Тиграна Кеосаяна, скончался в возрасте 61 года
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила
в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. "Джана, нельзя узурпировать ветер!" — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует", — написала Симоньян.
Кеосаян родился 10 апреля 1961 в Москве
. В 1983 он закончил обучение на факультете журналистики МГУ.
Артист снимался в картинах "Корона Российской Империи, или снова неуловимые", "Где-то плачет иволга", "Ландыш серебристый", "Мираж" и другие.
Кроме того, Кеосаян стал автором сценариев к фильмам "Солнечный берег" и "Катька и Шиз", снял картины "О мерах по выходу и любви", "Любовница", "Три полуграции".
В фильмографии режиссера такие проекты, как "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Марш Турецкого", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалы "Общага" и "Море. Горы. Керамзит" и другие.
Кеосаян был членом Гильдии продюсеров России и членом Академии "Ника"