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Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян

Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян - РИА Новости, 19.10.2022

Умер актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян

Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:54

2022-10-19T17:54

2022-10-19T19:56

культура

новости культуры

маргарита симоньян

давид кеосаян

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Режиссеру был 61 год.Кеосаян родился 10 апреля 1961 в Москве. В 1983 он закончил обучение на факультете журналистики МГУ. Артист снимался в картинах "Корона Российской Империи, или снова неуловимые", "Где-то плачет иволга", "Ландыш серебристый", "Мираж" и другие.Кроме того, Кеосаян стал автором сценариев к фильмам "Солнечный берег" и "Катька и Шиз", снял картины "О мерах по выходу и любви", "Любовница", "Три полуграции".В фильмографии режиссера такие проекты, как "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Марш Турецкого", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалы "Общага" и "Море. Горы. Керамзит" и другие. Кеосаян был членом Гильдии продюсеров России и членом Академии "Ника"

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, маргарита симоньян, давид кеосаян