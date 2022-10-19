https://ria.ru/20221019/kazakhstan-1825044429.html

Более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан

Более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан - РИА Новости, 19.10.2022

Более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан

Более 50 международных компаний перебазировались из России в Казахстан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на встрече с общественностью... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T10:39

2022-10-19T10:39

2022-10-19T10:39

экономика

казахстан

россия

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 19 окт - РИА Новости. Более 50 международных компаний перебазировались из России в Казахстан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на встрече с общественностью Алма-Атинской области."В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату (администрации региона - ред.) нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД (Большой алма-атинской кольцевой автодороги - ред.), что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - сказал президент.По его мнению, центр Алма-Атинской области - город Конаев - должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алма-Ате."Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - добавил Токаев.

https://ria.ru/20220819/diplomatiya-1810493227.html

казахстан

россия

алма-атинская область

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Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, россия, алма-атинская область, касым-жомарт токаев